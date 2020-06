Таємниці Меланії Трамп: про що йдеться у новій книжці про першу леді США

Іще перед тим як нова книжка журналістки Мері Джордан The Art of her Deal, присвячена першій леді США Меланії Трамп, з'явилася на полицях книгарень, вона вже викликала резонанс у багатьох міжнародних ЗМІ. Американська газета Washington Post, у якій працює Джордан, опублікувавши заздалегідь кілька витягів із книжки, поширила новину, яка, схоже, зацікавила весь світ. Згідно з нею, Меланія Трамп відмовилася переїхати з новообраним тоді президентом Дональдом Трампом до Білого дому в Вашингтоні після його інавгурації в січні 2017 року.

Лише в червні, після того як між ними була укладена нова шлюбна угода, Меланія погодилася на передбачену для неї роль, пише журналістка. Джордон представляє першу леді США стратегом, що використала сприятливий момент і обставини, аби домогтися кращих умов для себе та, передусім, свого сина. Їй ішлося про те, аби забезпечити рівність свого тоді 11-річного сина Баррона з дітьми Трампа від іншого шлюбу.

Спростувань з Білого дому чекати довелося недовго. Стефані Грісхем, речниця першої леді, занесла книжку до категорії казок. Вона назвала представлену в ній подачу фактів вигадкою, яка базується на недостатній інформації та помилкових джерелах.

У новій книжці Меланія Трамп представлена розумним стратегом

120 інтерв'ю

Книжка під назвою The Art of her Deal ("Мистецтво її угоди") вже своєю назвою натякає на Дональда Трампа, адже є алюзією на "Мистецтво угоди" – книжку, видану Трампом 1987 року спільно з журналістом Тоні Шварцем, яку він сам назвав "найбільшим бізнес-бестселером".

Біографічна книжка Мері Джордан про казковий підйом соціальними сходами народженої ще в соціалістичній Югославії дівчинки аж до дружини президента найвпливовішої країни світу - вже не перша книжка-"викриття" про колишню модель. Джордан мала можливість скористатися книжкою "Інсайд-історія" словенського автора Бояна Пожара про молоду Меланію Кнавс, як її тоді ще звали, а також результатами розслідування репортерки телеканалу CNN Кейт Беннет, що вийшли на початку грудня 2019 року в документальному фільмі "Free, Melania".

Для своєї власної книжки Мері Джордан з 2015 року поспілкувалася з понад 120 людьми по всій планеті, зокрема, із самим Дональдом Трампом, шкільними подружками Меланії зі Словенії, колежанками з індустрії моди, фотографами й навіть губернатором штату Нью-Джерсі Крісом Крісті. Авторка максимально точно позначила час та обставини своїх інтерв'ю, ходу свого розслідування та вивчення документів, що робить її книжку дуже вірогідною, хоч встановити імена більшості інтерв'юйованих Джордан неможливо.

Тодішня модель Меланія Кнаус (2000 рік)

Меланія Кнавс - Меланія Кнаус - Меланія Трамп

То що ж у цій книжці нового, крім історії з шлюбною угодою? Джордан не замислювала біографію Меланії Трамп як викривальну книжку, а хотіла зробити з неї радше ретельне дослідження різноманітних деталей, кінцева мета якого - зрозуміти, як мислить і діє нинішня перша леді, передусім, щодо свого чоловіка.

Чітко вимальовується одне: народжена 1970 року в місті Ново Место Меланія Кнавс вже дуже рано знала, яких цілей вона хоче прагнути. Вона кинула навчання на архітектора, аби спробувати досягти успіху як модель у Мілані та Парижі. Та досягти чогось більшого, ніж робота моделі для каталогів їй ніколи не вдалося.

Утім, дисципліна, цілеспрямованість та хороші зв'язки з модельними агенціями все одно допомогли Меланії Кнаус, як вона почала себе називати, перебратися до Нью-Йорка, де вона в 1998 році познайомилася на одній вечірці з одним із найпопулярніших плейбоїв Нью-Йорка Дональдом Трампом.

Джордан спробувала максимально дослідити початок стосунків Меланії із Трампом, який на той момент іще був у своєму попередньому, другому, шлюбі. У цьому їй дуже допомогло непристойне інтерв'ю Трампа з одним із найпопулярніших у США радіожурналістів Ховардом Стерном, що було записано в листопаді 1999 року, до якого в якийсь момент підключилася Меланія, яка, за словами Трампа, сиділа голою в сусідній кімнаті.

Вона поводилася стримано, ухиляючись, але водночас рішуче. У такий спосіб вона дещо згладила помішані на сексі натяки Трампа. Так само неодноразово ставалося пізніше, приміром, коли був оприлюднений зміст відомої вже "розмови в роздягальні", а також стало відомо про його романи з порноакторкою Стормі Деніелс та іншими. Меланія мовчить, задоволено ухиляється від коментарів, перебуває в тіні, займаючи таким чином свою власну позицію за спиною свого чоловіка.

Дональд Трамп і Меланія Кнаус у 2002 році

Складна політична гра

Джордан демонструє, що Меланія Трамп - далеко не жертва, яку з неї хочуть зробити багато критиків Трампа. На багатьох акціях протесту проти Трампа можна було побачити плакати з надписом "Free Melania" ("Звільніть Меланію"), але перша леді зовсім не хоче, аби її звільняли. Вона, перша неангломовна перша леді США, дуже розумна і розуміє свого Дональда, каже Ентоні Скарамуччі, який недовгий час очолював пресслужбу Білого дому. За його словами, Меланія - перша, а часто і єдина людина, на чию реакцією Трамп справді звертає увагу.

Сімейне життя Трампів протікає, якщо вірити Джордан, дуже розділено. Меланія багато часу проводить зі своїми батьками, що також живуть у США, а також сином, у якого, крім американського, є також словенське громадянство. Однак особливо відмінності між Меланією і Дональдом Трампами видні передусім у соціальних медіа. Вона критикує те, що дітей біженців забирають у їхніх батьків, одягає маску під час пандемії коронавірусної хвороби, в той час як Дональд Трамп публічно виступає проти них. Але на політичній сцені Вашингтона і в ЗМІ, що дуже яскраво змальовує Джордан, обоє розігрують досить складну і злагоджену партію. Адже таким чином Трамп може за допомогою Меланії запускати в дискурс нові, часом протилежні думки і не виглядати при цьому переможеним.

Меланія Трамп успішно вжилася в роль першої леді США

"Я з усім впораюсь"

"Не жалійте мене. Я можу з усім впоратися", - відповіла Меланія Трамп ведучому на телеканалі CNN Андерсону Куперу в жовтні 2016 року під час свого першого інтерв'ю після того, як в мережі з'явилося відоме відео, в якому Трамп каже, що будь-якої жінки, мовляв, можна домогтися, якщо її достатньо міцно схопити за найделікатніше місце.

Останні три з половиною роки показали, що президентська дружина Меланія Трамп справді справляється з усім. Колишня модель успішно вписалася в роль першої леді в Білому домі та хоче залишатися нею ще чотири роки.