 Коментар: Чинити спротив навіть після чотирьох років Трампа, але витончено і гідно | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 09.06.2020

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Світ

Коментар: Чинити спротив навіть після чотирьох років Трампа, але витончено і гідно

Дедалі більше німців відвертаються від США з нерозумінням, деякі навіть з огидою. Але до США варто придивитися більш уважно. Адже зараз є чому повчитися. Інес Поль наводить шість причин для цього.

Протести в США

По-перше, ще тоді, чотири роки тому, коли Дональд Трамп все далі переможно крокував у "праймеріз" - внутрішньопартійних перегонах республіканців за кандидатуру в президенти - багато людей в Америці та за її межами вважали, що, якщо він коли-небудь і здобуде цей пост, то вже сама ця відповідальна посада буде бодай якось стримувати його.

Навіть тоді, під час передвиборної кампанії, багато хто прощав Трампу непристойні вирази й лайку, його сповнені ненависті тиради проти конкурентів, погрози журналісткам і журналістам, випади проти людей з обмеженими можливостями. Гадали, що все це можна списати на передвиборну ляпанину. Думали, що все владнається, адже, як кажуть англійською: "The office shapes the man" ("Місце формує людину". - Ред.).

Але впродовж останніх років світові довелося зрозуміти одну гірку істину: популісти залишаються популістами - незалежно від того, в якому офісі вони перебувають і яку посаду обіймають. Довелося переконатися, що бізнесмени, як і політики, не полишають свого презирливого ставлення до людей тільки тому, що колись відбули офіційну церемонію присяги.

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По-друге, далеко не все одно, як політики відгукуються про своїх політичних супротивників і критиків. Саме зараз ми зараз пересвідчуємось, з яким довгостроковим ефектом словесна отрута, котру протягом чотирьох років Трамп розливав по всій своїй країні, роз'їдає американське суспільство зсередини. Після безперервних словесних атак президента ненависть, гнів і презирство стали переважати в почуттях багатьох американців. 

Слова - це зброя, якою не можна легковажно бавитись. У використанні слів суворість і стриманість ніколи не завадять. Навіть якщо ризикуєш отримати репутацію непоступливої або цілком позбавленої почуття гумору людини.

Вбивство завжди починається з думки

По-третє, расизм убиває. І тут потрібно розуміти, що вчинки, які призводять до вбивства, завжди починаються з мислення. Нам не можна дозволяти собі недбалості в боротьбі з остракізмом і повсякденним расизмом. Навіть у Німеччині донині в серйозних установах спостерігається забагато негативних явищ на цьому ґрунті. Приміром, жарти про іноземців нерідко є цілком звичним явищем, а меншини можуть перетворити в цапів-відбувайлів. Звісно, тут кожна країна має свою власну, в тому числі й історично обумовлену ситуацію, з відповідними проблемами. Однак жодне суспільство не позбавлене проблеми расизму. Нам усім потрібно постійно замислюватися над своїм мисленням і діями.

Інес Поль

Інес Поль

По-четверте, чотири роки тому я була в США і стала свідком того, як Трамп починав свою кампанію проти наявних соціальних інституцій. Як він тоді упакував свій расизм, своє презирство до жінок, свій гнів на прагнення активної демократії надати максимально можливу ​​справедливу рівність шансів та можливостей, у гасло про "боротьбу з тими, хто там, нагорі" - елітами. Це має стати застереженням для всіх політиків, що саме ця форма популізму у підсумку вражає засадничі підвалини демократії.

По-п'яте, Америка перебуває на шляху до самознищення, адже більше немає просторів, де громадяни розмовляють і спілкуються одне з одним. Немає нічого спільного в забарикадованих світоглядах, що породили нинішні реалії, де домінують соціальні мережі. Навіть традиційним засобам масової інформації теж не вдається достукатися до людей за межами відповідного політичного спектра. Це шалене розмежування надає поживний ґрунт не тільки для місцевих фанатичних прихильників теорій змови. Глибокий розкол суспільства також полегшує завдання іноземним силам, політичні наміри яких такі ж рішучі, як і темні.

Притуплені відчуття

Не знаю, як Ви, але я іноді ловлю себе на думці, наскільки в мене притуплені відчуття, коли справа доходить до нинішнього президента Сполучених Штатів. Те, що ще кілька років тому було б просто немислимо, тепер уже вважається новою реальністю - випади проти інших глав держав, загрози, лайка. Ще тоді легендарна відповідь колишньої першої леді Мішель Обами стала спробою протиставити цьому інші стандарти: "When they go Low, we go high" ("Якщо хтось обирає шлях донизу, то ми - шлях догори". - Ред.)

Але навіть тут ситуація у США може служити пересторогою. Шанобливе ставлення до когось - це більше, ніж правила етикету. Таке ставлення - основа для справді демократичного формування громадської думки. Однак тут я не намагаюся стверджувати, що не слід палко сперечатися навколо кращої аргументації. У тому числі в політичному і медійно-громадському просторі. Але навіть за швидкого написання твітів потрібно дотримуватись пристойного тону. Саме тепер ми бачимо, до чого це може призвести, коли країна втрачає повагу до своїх інституцій, а згодом, зрештою, і до себе.

  • Протестувальники у Парижі

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Париж: протест на Марсовому полі

    Кілька днів тому французька поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ, а заявки на проведення акцій у суботу біля Ейфелевої вежі та перед посольством США були відхилені. Попри це десятки тисяч все одно вийшли на вулиці Парижа та інших міст у Франції та протестували проти расизму. Адже проблема поліцейського насильства щодо чорношкірих відома і Франції.

  • Протесту и бельгійському Льєжі

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Льєж: демонстрація попри заборону

    У минулому Бельгія також - колоніальна держава: нинішня Демократична Республіка Конго була приватною власністю короля Леопольда ІІ, від імені якого там був запроваджений режим расистської диктатури. У 1908 році він продав цю територію Бельгії, колонією якої вона була до 1960-го. У Брюсселі, Антверпені та Льєжі відбулись масові демонстрації проти расизму попри заборони через коронавірус.

  • Демонстрація у Мюнхені

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Мюнхен: різнокольорова Баварія

    Одна з найбільших демонстрацій в Німеччині відбулась у Мюнхені - тут зібрались понад 30 тисяч людей. Численні протести пройшли також у Кельні, Франкфурті та Гамбурзі. У Берліні поліція була вимушена змінити рух транспорту навколо Александерплатц, оскільки на площі зібралась величезна кількість протестувальників.

  • Віденські протестувальники

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Відень: 50 тисяч проти расизму

    У столиці Австрії уже у п'ятницю, за даними поліції, на вулиці вийшли 50 тисяч людей. Ця демонстрація стала однією з найбільших за минулі роки, на які припадають і масові протести австрійців у 2019 році під час скандалу навколо відео з Ібіци, котре розвалило тодішню правлячу коаліцію і спричинило позачергові парламентські вибори.

  • Протести у Софії

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Софія: сотні противників расизму

    Як і в багатьох інших європейських країнах, влада Болгарії не дала згоду на протести через карантинні обмеження. Попри це на вулиці Софії вийшли сотні людей. Вигукуючи останні слова Флойда "Я не можу дихати", вони висловлювали протест расизму у болгарському суспільстві.

  • Турін: протести на тлі епідемії COVID-19

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Турін: протести на тлі епідемії COVID-19

    Ця жінка з італійського Туріна причепила протестний слоган "Black lives matter in Italy too" ("Чорні життя мають значення так само в Італії") на захисну маску, яку населення країни досі повинно носити через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. Акції протесту проти расизму, що пройшли, зокрема, в Мілані та Римі, можна сміливо назвати найбільшими публічними акціями від початку епідемії.

  • Лісабон: Дійте зараз!

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Лісабон: "Дійте зараз!"

    "Act now" ("Дійте зараз") - написано на транспаранті протестувальників у столиці Португалії Лісабоні. Хоч акцію й не було погоджено з владою, поліція не чіпала її учасників. Поліцейське насильство щодо чорношкірих - не виняток і для Португалії. Коли внаслідок одного з таких інцидентів в січні 2019 року на вулиці спонтанно вийшли сотні людей, поліція застосувала проти них гумові кулі.

  • Мехіко: Флойд ті Лопес

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Мехіко: Флойд ті Лопес

    У Мексиці суспільні настрої підігріває не лише історія померлого афроамериканця Джорджа Флойда в США, але й доля місцевого робітника Джованні Лопеса. У травні його затримали в штаті Халіско на заході країни, бо його обличчя не було закрите захисною маскою. Він загинув, згідно з повідомленнями, внаслідок поліцейського насильства. Відео його затримання лише посилює лють демонстрантів.

  • Сідней: расизм щодо аборигенів

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Сідней: расизм щодо аборигенів

    Акція протесту в австралійському Сіднеї почалася з традиційної курильної церемонії. Свою солідарність щонайменше 20 тисяч учасників акції демонстрували не лише з Джорджем Флойдом, але й австралійськими аборигенами, які також ставали жертвами поліцейського насильства. Демонстранти вимагали, аби жоден із них не помирав більше під поліцейським арештом.

  • Преторія: кулак догори

    Протести проти расизму на п'яти континентах

    Преторія: кулак догори

    Піднятий догори кулак став символом руху під хештегом #BlackLivesMatter. Та сам по собі цей символ не новий. Коли режим апартеїду в Південно-Африканській Республіці випустив з-під арешту активіста руху боротьби проти расизму Нельсона Манделу в лютому 1990 року, той підняв догори кулак, так само як ця мітингувальниця в столиці країни Преторії. Білі досі часто мають привілейоване становище в ПАР.

    Автор: Давід Ель


DW.COM

У США відбулися мирні демонстрації проти расизму

Десятки тисяч мирних протестувальників мітингували проти расизму і поліцейської жорстокості. Люди протестували у багатьох містах від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Найбільша акція протесту пройшла у Вашингтоні. (07.06.2020)  

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