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Таджикистан

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Таджикистан".

Таджикистан є президентською республікою в Центральній Азії. Столиця Таджикистану - Душанбе. Кількість населення перевищує 8,5 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Киргизстані та Таджикистані схвалили відправку військ до Казахстану

У Киргизстані та Таджикистані схвалили відправку військ до Казахстану 07.01.2022

Військові з Киргизстану та Таджикистану візьмуть участь у місії у складі сил ОДКБ на території Казахстану. Відповідні рішення ухвалили парламенти обох країн.
Киргизстан не зміг відправити солдатів до Казахстану

Киргизстан не зміг відправити солдатів до Казахстану 06.01.2022

Інші країни ОДКБ заявили про готовність направити своїх військових, а російські загони вже прибули в Казахстан.

Російські військові у Казахстані (06.01.2022) 06.01.2022

Росія перекинула до Казахстану "миротворчі" сили, які нібито охоронятимуть важливі державні та військові об'єкти та допомагатимуть правоохоронцям країни. Окрім РФ, своїх військових мають відправити й інші країни Організації договору про колективну безпеку: Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.
Сотні афганських військових втекли до Узбекистану літаками

Сотні афганських військових втекли до Узбекистану літаками 16.08.2021

Багато афганських військових літаками та пішки втекли до Узбекистану та Таджикистану. При спробі перетину кордону один афганський літак збили узбецькі сили ППО.
На кордоні з Афганістаном: у Таджикистані проходять військові навчання за участю Росії

На кордоні з Афганістаном: у Таджикистані проходять військові навчання за участю Росії 05.08.2021

У маневрах задіяні понад 2,5 тисячі вояків та близько 500 одиниць озброєння і військової техніки. Відпрацьовуватимуться заходи, покликані не допустити проникнення бойовиків з Афганістану.
Таджикистан направить додаткові війська на кордон з Афганістаном

Таджикистан направить додаткові війська на кордон з Афганістаном 07.07.2021

Таджикистан мобілізує ще 20 тисяч військових в прикордонні райони з Афганістаном. Також в Душанбе заявили, що розраховують на допомогу, зокрема, Росії щодо захисту кордону з Афганістаном.

Таджикистан мобілізує резервістів через ситуацію на кордоні з Афганістаном

Таджикистан мобілізує резервістів через ситуацію на кордоні з Афганістаном 05.07.2021

Міністерство оборони Таджикистану отримало доручення президента країни мобілізувати 20 тисяч резервістів для зміцнення кордону з Афганістаном. Понад тисячу афганських військових перейшли кордон під натиском талібів.
Таджикистан і Киргизстан домовилися про повне припинення вогню на кордоні

Таджикистан і Киргизстан домовилися про повне припинення вогню на кордоні 01.05.2021

Представники Душанбе і Бішкека домовилися також про відведення військ обох сторін до місць постійної дислокації та ведуть переговори про делімітацію кордону.
Загострення на киргизько-таджицькому кордоні: понад 40 загиблих

Загострення на киргизько-таджицькому кордоні: понад 40 загиблих 30.04.2021

Киргизький та таджицький президенти домовилися мирно розв'язати конфліктну ситуацію на міждержавному кордоні. Внаслідок перестрілок загинули понад 40 людей з обох сторін.
Таджикистан і Киргизстан домовилися про деескалацію на кордоні

Таджикистан і Киргизстан домовилися про деескалацію на кордоні 30.04.2021

Таджикистан і Киргизстан домовилися створити робочу групу з деескалації ситуації на кордоні, де спалахнула перестрілка між військовими двох країн.
Киргизстан повідомив про трьох загиблих на кордоні з Таджикистаном

Киргизстан повідомив про трьох загиблих на кордоні з Таджикистаном 29.04.2021

На киргизько-таджицькому кордоні виникла перестрілка між військовими. Внаслідок стрілянини загинуло троє громадян Киргизстану.
У Таджикистані оголосили про перемогу чинного президента на виборах

У Таджикистані оголосили про перемогу чинного президента на виборах 12.10.2020

Чинний президент Таджикистану Емомалі Рахмон, за попередніми даними, набирає більше 90,9 відсотка голосів на виборах глави країни. Він керує Таджикистаном вже 28 років.
У Таджикистані обирають президента

У Таджикистані обирають президента 11.10.2020

У Таджикистані проходять вибори президента. Місцева центральна виборча комісія вже визнала ці вибори такими, що відбулися через високу явку.
У Німеччині затримали чотирьох чоловіків за підозрою в підготовці ісламістських терактів

У Німеччині затримали чотирьох чоловіків за підозрою в підготовці ісламістських терактів 15.04.2020

На заході Німеччини затримали чотирьох чоловіків з Таджикистану, яким закидають підготовку терактів від імені "Ісламської держави" разом із п'ятим уже затриманим підозрюваним.
Напад на прикордонний пост у Таджикистані: 17 загиблих

Напад на прикордонний пост у Таджикистані: 17 загиблих 06.11.2019

В результаті нападу на прикордонний пост в Таджикистані загинули щонайменше 17 людей, більшість з яких нападники, заявили таджицькі чиновники.
Стрілянина на кордоні Киргизстану і Таджикистану: є постраждалі

Стрілянина на кордоні Киргизстану і Таджикистану: є постраждалі 16.09.2019

Прикордонні служби Киргизстану і Таджикистану звинуватили одне одного в початку стрілянини на немаркованій ділянці кордону. Обидві сторони повідомили про постраждалих унаслідок інциденту.
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