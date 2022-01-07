Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Таджикистан".
Таджикистан є президентською республікою в Центральній Азії. Столиця Таджикистану - Душанбе. Кількість населення перевищує 8,5 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Росія перекинула до Казахстану "миротворчі" сили, які нібито охоронятимуть важливі державні та військові об'єкти та допомагатимуть правоохоронцям країни. Окрім РФ, своїх військових мають відправити й інші країни Організації договору про колективну безпеку: Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.
Міністерство оборони Таджикистану отримало доручення президента країни мобілізувати 20 тисяч резервістів для зміцнення кордону з Афганістаном. Понад тисячу афганських військових перейшли кордон під натиском талібів.