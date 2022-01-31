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Сідней

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сідней".

Сідней є найбільшим містом в Австралії. Кількість населення Сіднея становить приблизно п'ять мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Київ безпечніший за Сідней - чому чимало іноземців лишаються в Україні

"Київ безпечніший за Сідней" - чому чимало іноземців лишаються в Україні 31.01.2022

Поки посольства західних країн евакуюють з України родини дипломатів і частину персоналу, чимало іноземців їхати не збираються. DW поспілкувалася з деякими з тих, хто лишається попри всі страхи війни з Росією.
Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео)

Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео) 05.08.2021

На Олімпійських іграх в Атланті 25 років тому українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось як це було. Тріумфи і провали України на літніх Олімпіадах.

Від Атланти до Ріо: головні досягнення і провали України на Олімпіадах (05.08.2021) 05.08.2021

Для України Токіо-2020 стали вже сьомими Літніми Олімпійськими іграми і, схоже, одними з найбільш невдалих. Втім, чверть століття тому в Атланті українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось, як це було.

Повінь століття в Австралії призвела до евакуації тисяч людей

Повінь століття в Австралії призвела до евакуації тисяч людей 22.03.2021

Близько 20 тисяч жителів австралійського штату Новий Південний Уельс покинули свої будинки через повінь. Рівень води в річках зростає через безперервні зливи. У деяких районах зафіксовані зсуви.
Сідней зустрів 2021 рік феєрверком, але без людей

Сідней зустрів 2021 рік феєрверком, але без людей 31.12.2020

Новорічний феєрверк тривав у Сіднеї сім хвилин, однак наживо на вулиці його спостерігати заборонили.

З Сіднея у Сідней: в Австралії почали продавати польоти в нікуди

З Сіднея у Сідней: в Австралії почали продавати польоти "в нікуди" 17.09.2020

Під час семигодинного оглядового перельоту пасажири зможуть побачити з малої висоти великий Бар'єрний риф, гавань Сіднея й інші визначні місця Австралії.
В Австралії рекордна спека посилила лісові пожежі

В Австралії рекордна спека посилила лісові пожежі 21.12.2019

В Австралії не вщухають лісові пожежі. Ситуацію ускладнює тривала рекордна спека та вітряна погода. Мешканці Сіднея потерпають від задушливого диму.
Виверження вулкана в Новій Зеландії: кількість жертв зросла

Виверження вулкана в Новій Зеландії: кількість жертв зросла 15.12.2019

У лікарнях від отриманих раніше ран померли двоє постраждалих. Таким чином офіційна кількість загиблих зросла до 16. Крім того, рятувальники ведуть пошук ще двох зниклих безвісти.
Літак компанії Qantas здійснив найдовший безпосадковий політ у цивільній авіації

Літак компанії Qantas здійснив найдовший безпосадковий політ у цивільній авіації 20.10.2019

Переліт з Нью-Йорка до Сіднея літак авіакомпанії Qantas Airways здійснив за 19 годин і 16 хвилин без жодного приземлення, що стало рекордним безпосадковим перельотом в історії цивільної авіації.
Нідерланди й Австралія консультуються з РФ щодо авіакатастрофи МН17

Нідерланди й Австралія консультуються з РФ щодо авіакатастрофи МН17 27.03.2019

З Росією ведуться переговори щодо відповідальності за аварію літака Boeing-777 рейсу МН17, заявив глава МЗС Нідерландів.

Свято мільярдів: як Новий рік крокував планетою (фотогалерея) 01.01.2019

Від Самоа до Гаваїв - за добу мільярди землян попрощалися із 2018-м та увійшли у Новий 2019 рік. DW пропонує добірку найяскравіших моментів зустрічі Нового року.

Свято сотень мільйонів, або Поки в Європі готуються до Нового року (фотогалерея) 31.12.2018

Поки в Україні та Європі оздоблюють святкові столи та обдумують, де зустріти Новий рік, сотні мільйонів землян уже живуть у 2019 році. DW пропонує добірку найяскравіших моментів зустрічі Нового 2019 року.
Сідней зустрів Новий рік рекордним салютом та феєрверками

Сідней зустрів Новий рік рекордним салютом та феєрверками 31.12.2018

Новий рік уже розпочав святкову ходу планетою. Жителі Сіднея зустріли новий 2019 рік небаченими за масштабами салютом та феєрверками.
У Сіднеї Новий рік зустріли грандіозними феєрверками

У Сіднеї Новий рік зустріли грандіозними феєрверками 31.12.2017

Побачити світлове шоу у найбільшому місті Австралії наживо змогли близько мільйона людей.

Десятки тисяч австралійців вийшли на вулиці на підтримку одностатевих шлюбів

Десятки тисяч австралійців вийшли на вулиці на підтримку одностатевих шлюбів 10.09.2017

У Сіднеї та Брісбені пройшли багатотисячні акції на підтримку узаконення одностатевих шлюбів у Австралії. Незабаром у країні пройде референдум щодо цього питання. Уряд виступає за легалізацію.
Австралійська поліція попередила теракт в літаку

Австралійська поліція попередила теракт в літаку 30.07.2017

У Сіднеї затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту в літаку. При цьому пасажирів закликали продовжувати здійснювати свої авіаподорожі. Рівень терористичної загрози не змінився.
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