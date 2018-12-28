Сідней зустрів 2021 рік феєрверком, але без людей

Сідней є одним з перших великих міст світу, що зустрічає кожен Новий рік, а новорічний феєрверк, який запускають над Оперним театром, відомий на весь світ своїм розмахом і видовищністю.

Новорічний феєрверк у Сіднеї

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Однак через пандемію COVID-19 та жорсткі карантинні обмеження в Австралії, за якими з 21 грудня Сідней ізолювали від іншої частини країни, глядачі не були допущені до нинішнього феєрверку. Прохід до Сіднейської бухти, звідки зручно спостерігати за феєрверком, був закритий, а навколо встановили огорожі.

Новорічний феєрверк у Сіднеї

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Повідомляється, що влада запровадила штрафи у розмірі понад 620 євро (в перерахунку) за порушення обмежень. За повідомленнями очевидців, цього разу Сідней, де зазвичай у новорічну ніч на вулиці виходять сотні тисяч людей, нагадував місто-привид. А всесвітньо відомий феєрверк тривав лише сім, а не дванадцять хвилин, як минулоріч.

Новорічний феєрверк у Сіднеї

Як відомо, першими у світі Новий рік зустрічають острівні держави Самоа і Кірібаті. Ці країни є одними з перших, де можна зустріти Новий день: їх часовий пояс "найвіддаленіший" на планеті від Грінвіча.