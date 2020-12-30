 Країни світу зустрічають 2021 рік на тлі пандемії коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2020

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Новини

Країни світу зустрічають 2021 рік на тлі пандемії коронавірусу

Святкування Нового року відбувається у більшості країн за суттєвих обмежень та без гучних вечірок через пандемію COVID-19. Утім, у Новій Зелендії святкують без коронавірусних обмежень.

Жителі планети вже почали зустрічати новий 2021 рік

Жителі планети вже почали зустрічати новий 2021 рік

Країни світу зустрічають 2021 рік в умовах небачених в останні десятиліття обмежень суспільного життя через пандемію коронавірусної хвороби.

Першими прихід 2021 року о 12 годині за київським часом у суботу, 31 грудня, відсвяткували жителі острівних держав Самоа та Кірібаті.

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Через годину Новий рік відсвяткували жителі Нової Зеландії. Вже більш ніж місяць у цій країні немає жодного не завезеного випадку зараження коронавірусом, тому тут організували кілька великих музичних фестивалів та феєрверк-шоу. Святкування відбуваються без  коронавірусних обмежень, повідомляє інформагентство dpa.

Жителі Окленду у Новій Зеландії вже зустріли Новий рік без коронавірусних обмежень

Жителі Окленду у Новій Зеландії вже зустріли Новий рік без коронавірусних обмежень

Водночас у більшості країн ситуація із святкуванням Нового року зовсім інша. Зокрема у Німеччині ще з початку листопада не приймають відвідувачів бари, ресторани та різноманітні заклади дозвілля. Крім того, діє заборона на продаж феєрверків, який у попередні роки був дозволений лише у передноворічні дні. У Берліні скасовано найбільшу німецьку новорічну вечірку разом із феєрверком над Бранденбурзькими воротами. 

Так само вечірки та феєрверки були скасовані в інших країнах світу, зокрема у Великобританії, Нідерландах та Бразилії. Тим часом у Франції навіть у новорічну ніч діятиме комендантська година.

Феєрверки вже запалали у Сіднеї, де жителім міста, утім, заборонили збиратися у районі гавані.

Не відмовляться від феєрверк-шоу цього року також у Дубаї, китайських містах, зокрема в Ухані, на Тайвані та у Москві. 

Дивитись відео 06:28

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