 США-Іран: причини та наслідки ескалації у Перській затоці | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 06.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

США-Іран: причини та наслідки ескалації у Перській затоці

Убивство США іранського генерала Сулеймані загострило конфронтацію в Перській затоці. Президент США Дональд Трамп пішов на цей крок, переслідуючи внутрішньо політичні цілі - або не надто замислюючись над його наслідками.

Портрет вбитого США іранського генерала Касема Сулеймані під час жалобного маршу в Багдаді

Портрет вбитого США іранського генерала Касема Сулеймані під час присвяченого йому жалобного маршу в Багдаді

"Минулої ночі ми діяли, аби зупинити війну. Ми діяли не для того, щоб розпочати війну", - у твіті президента США Дональда Трампа в суботу, 4 січня, можна було розгледіти натяк на умиротворення. Трамп мав на увазі вбивство одного з найвпливовіших людей Ірану - генерала Касема Сулеймані, командувача спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс". США вважають цю організацію терористичною, а Сулеймані - відповідальним за смерті сотень американців на Близькому Сході.

Однак чи можна таким чином і справді запобігти війні? Наслідки вбивства Сулеймані важко передбачити, говорить Саша Ломанн (Sascha Lohmann), політолог з дослідницької групи "Америка" берлінського фонду "Наука і політика". За його словами, нинішня ситуація може розвиватися у різних напрямках. "Але, звісно, очевидним є те, що з огляду на організоване державою вбивство відомого представника іранської влади варто очікувати дуже жорсткої реакції", - застерігає експерт.

За його словами, упродовж минулих місяців позиція Ірану була стриманою. США, зі свого боку, покладають на Тегеран відповідальність за ряд інцидентів: збиття американського дрона в Перській затоці в червні, обстріл нафтопереробних комплексів саудівської державної компанії Saudi Aramco у вересні, а також за те, що наприкінці грудня проіранськи налаштовані демонстранти оточили й намагалися штурмувати посольство США у Багдаді.

За словами Саші Ломанна, причетність Ірану до цих інцидентів хоч і не доведена остаточно, однак одне не підлягає сумніву: "Це були дуже "дозовані" акції, які не коштували нікому життя". Однак після вбивства Сулеймані це може змінитися, зазначає берлінський експерт. "Через це ситуація дуже нестійка", - додає він.

Прощання: іранський аятола Алі Хаменеї та представниця родини Сулеймані

Прощання: іранський аятола Алі Хаменеї та представниця родини Сулеймані

Порушення міжнародних правил

Здійснивши вбивство іранського генерала на території Іраку, Білий дім остаточно порушив міжнародні правила застосування зброї, вважає політолог Північно-Східного університету в Бостоні Макс Абрамс. "Це означає, що превентивні удари дедалі більше замінюватимуть логіку відлякування, яка гарантувала певний ступінь стабільності", - прогнозує експерт. На його думку, тепер складні відносини між Вашингтоном і Тегераном стали більш непередбачуваними. "Вбивство Сулеймані точно не відлякає вартових ісламської революції, - продовжує Абрамс. - Нам варто приготуватися до цілого ряду асиметричних дій з боку Ірану".

Окрім того, Іран заявив, що прагнутиме притягти США до відповідальності за вбивство Сулеймані юридичним шляхом. Глава МЗС країни Мохаммад Джавад Заріф вже анонсував різноманітні юридичні кроки на міжнародному рівні. "Мова однозначно йде про терористичний акт", - вважає Заріф.

Раніше експертка з прав людини ООН Агнес Калламар написала на своїй сторінці у Twitter, що цілеспрямоване вбивство Сулеймані вірогідно є порушенням міжнародного права.

Військова стриманість рятує життя

У самих США атаку на Сулеймані переважно сприйняли як ризикований крок. "Однією з причин, чому ми не вбиваємо закордонних політичних офіційних осіб, є наш висновок, що такі акції призводять до вбивства не меншої, а більшої кількості американців", - наводить газета The New York Times слова сенатора від Демократичної партії Кріса Мерфі. На його думку, вбивством Сулеймані уряд Трампа може спричинити "масштабну регіональну війну". Цей крок уже призвів до солідаризації великої частини арабського світу з Іраном, як показують присвячені генералу жалобні заходи.

Також у США запитують, що штовхнуло Трампа на такий крок. "Трамп міг дати таке розпорядження через побоювання, що в регіоні його більше не сприймають як серйозного гравця", - припускає Саша Ломанн. Після стриманої реакції США на дії Ірану Трамп міг думати, що його "вважають беззубим тигром".

Звісно, його дії варто сприймати і у внутрішньополітичному контексті - з огляду на процедуру імпічменту та заплановані на осінь президентські вибори, додає експерт. "У зовнішній політиці він залишив враження нерішучого президента, який залишає цей регіон і передає домінуючу роль іранцям. Нині випала нагода змінити цей образ, і він нею скористався".

Не лише Тегеран: антиамериканські та антиізраїльські гасла під час акції протесту в Ісламабаді

Не лише Тегеран: антиамериканські та антиізраїльські гасла під час акції протесту в Ісламабаді

Непродумані наслідки

Ломанн має сумніви в тому, що Трамп усвідомлював ризики атаки на Сулеймані. "Я не думаю, що він продумав наслідки цієї акції з усіх точок зору. Для нього було важливо інше: відкоригувати образ нерішучого по відношенню до Ірану президента".

Трампу ще належить пояснити, якій війні він запобігти хотів таким кроком, коментує The New York Times твіт президента США. Також, на думку журналістів, Трамп має пояснити суспільству, чому він був готовий піти на ризики, пов'язані з убивством Сулеймані. Адже удар іранців у відповідь потягне за собою новий удар США.

У жовтні минулого року Трамп обґрунтував виведення американських військ із Сирії тим, що для США прийшов час вийти з "безглуздих нескінченних воєн". Після вбивства Сулеймані реалізувати цей намір стане незрівнянно важче.

Дивитись відео 01:27

Американці - нон-грата у низці мусульманських країн?

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

Конгрес США може обмежити військові повноваження Трампа щодо Ірану - Пелосі

Палата представників розгляне резолюцію, яка забороняє Білому дому здійснювати військові дії щодо Ірану, заявила Ненсі Пелосі. (06.01.2020)  

Коментар: Трамп ризикує спровокувати війну на Близькому Сході

Вбивством іранського генерала Сулеймані президент США Дональд Трамп ризикує спричинити неконтрольований вибух насильства. Він також послаблює позиції демократичних сил в Ірані та у регіоні, вважає Райнер Золліх. (03.01.2020)  

У Багдаді внаслідок авіаудару США загинув іранський генерал Касем Сулеймані

Внаслідок авіаудару США по аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. В Ірані закликають "помститись Америці". (03.01.2020)  

Протестувальники підпалили дах посольства США в Іраку

Морські піхотинці США застосували сльозогінний газ проти демонстрантів, які підпалили дах американського посольства у Багдаді. (01.01.2020)  

Коментар: Імпічмент - Трамп це заслужив

Далі дозволяти Трампу поводитися в його стилі було не можна. Рішення демократів звинуватити американського президента у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу було правильним, вважає Александра фон Намен. (19.12.2019)  

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Американці - нон-грата у низці мусульманських країн?  

Також за темою

USA | Mike Pompeo Pressekonferenz in Washington

Помпео заперечує, що США можуть завдати ударів по культурній спадщині Ірану 05.01.2020

Після погроз Дональда Трампа завдати ударів по 52 об'єктах в Ірані держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не планує скоювати воєнні злочини.

Irak Qassem Soleimani

У Багдаді внаслідок авіаудару США загинув іранський генерал Касем Сулеймані 03.01.2020

Внаслідок авіаудару США по аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. В Ірані закликають "помститись Америці".

USA Nancy Pelosi zu Impeachmentverfahren

Конгрес США може обмежити військові повноваження Трампа щодо Ірану - Пелосі 06.01.2020

Палата представників розгляне резолюцію, яка забороняє Білому дому здійснювати військові дії щодо Ірану, заявила Ненсі Пелосі.

Реклама

Докладно

Портрет вбитого США іранського генерала Касема Сулеймані під час жалобного маршу в Багдаді

США-Іран: причини та наслідки ескалації

Вбивства США іранського генерала Сулеймані загострило конфронтацію в Перській затоці.  

Автомобіль Tesla

Tesla планує випускати у ФРН щорічно 500 тисяч електрокарів

Запустити виробництво на автозаводі Tesla поблизу німецької столиці планують у 2021 році.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  