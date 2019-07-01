 США чинитимуть на Іран ″максимальний тиск″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

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Новини

США чинитимуть на Іран "максимальний тиск"

Збагачуючи уран попри домовленості, Тегеран "грає з вогнем", заявив Дональд Трамп у відповідь на повідомлення про перевищення ліміту збагаченого урану в Ірані.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп знову висловив попередження на адресу керівництва Ірану, закликавши його дотримуватися правил, що стосуються виробництва збагаченого урану. "Ви знаєте, з чим ви граєте, і я думаю, що ви граєте з вогнем", - заявив Трамп у понеділок, 1 липня.

Раніше того ж дня Білий дім заявив, що "на іранський режим, як і раніше, чинитиметься максимальний тиск, поки його лідери не змінять своєї позиції". На думку Вашингтона, укладення угоди з Тегераном, що дозволила незначне збагачення урану, було помилкою.

Тегеран, "як і раніше, використовує свою атомну програму, щоб шантажувати міжнародну спільноту і створювати загрозу для безпеки регіону", вказав, своєю чергою, держсекретар США Майк Помпео. Він повідомив, що Сполучені Штати мають намір узгодити з Іраном нову всеосяжну угоду, спрямовану на усунення загрози миру та безпеці. "Поки Іран відкидає дипломатію і продовжує розвивати свою атомну програму, економічний тиск і дипломатична ізоляція посилюватимуться", - додав Помпео.

DW.COM

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Під час чергового раунду переговорів з Іраном щодо його виходу з ядерної угоди 2015 року не було досягнуто достатнього прогресу. Тегеран провадитиме курс на вихід з угоди, заявили в МЗС Ірану. (28.06.2019)

Раніше того ж дня влада Ірану повідомила про перевищення ліміту в 300 кілограмів для збагаченого до 3,67 відсотка урану, дозволеного угодою щодо іранської атомної програми. Згодом у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) також підтвердили, що Іран насправді перевищив обмеження на виробництво низькозбагаченого урану.

Нагадаємо, улітку 2015 року між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і ФРН була укладена угода, за якою Тегеран мав обмежити ядерну програму в обмін на скасування західних санкцій. У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід з цієї угоди й звинуватив Тегеран у спробах створити ядерну зброю. Надалі США наклали на Іран нові економічні санкції та оголосили про штрафні санкції для тих, хто здійснюватиме будь-які операції з країною. 17 червня секретар Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) Бехруз Камальванді оголосив про плани Тегерана істотно збільшити обсяги виробництва низькозбагаченого урану.

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