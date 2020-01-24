 США, Франція та Японія готують евакуацію своїх громадян з Китаю через вірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2020

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Новини

США, Франція та Японія готують евакуацію своїх громадян з Китаю через вірус

Американська, французька та японська влада хоче вивезти своїх громадян з китайської провінції Хубей, звідти поширився коронавірус 2019-nCoV. Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив про "серйозну" загрозу через хворобу.

Новий вірус швидко розповсюджується

Новий вірус швидко розповсюджується

Через швидке поширення в Китаї коронавірусу 2019-nCoV влада США, Франції та Японії заявила про намір евакуювати своїх громадян з міста Ухань, в якому почалась епідемія. Зокрема, у неділю, 26 січня, Державний департамент США оголосив, що 28 січня буде здійснено спеціальний рейс для виїзду з Уханя до Сан-Франциско. Окрім персоналу американського консульства, він також був доступний іншим громадянам США, які перебувають у місті, однак кількість місць в літаку обмежена. За даними Wall Street Journal, в Ухані перебуває близько тисячі американських громадян.

Японський прем'єр Сіндзо Абе також заявив, що уряд країни вивезе з постраждалого міста усіх своїх громадян, які цього хочуть. Франція планує операцію з евакуації з провінції Хубей, в якій розташований Ухань, автобусом.

Тим часом німецьке міністерство закордонних справ надалі консультує німецькі організації в Ухані щодо того, як вирішити ситуацію, повідомили джерела в уряді ФРН, передає агенція AFP. Повідомляється, що в охопленому вірусом регіоні мешкає близько сотні німецьких громадян. Як повідомлялось, кількість інфікованих новим коронавірусом 2019-nCoV у Китаї зросла до 1975 осіб, а 56 людей загинуло внаслідок гострої пневмонії, яку викликає цей збудник.

Влада закликає людей вдягати респіраторні маски

Влада закликає людей вдягати респіраторні маски

КНР намагається обмежити розповсюдження вірусу

Влада Китаю занепокоєна тим, що вірус 2019-nCoV схожий на тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS), внаслідок якого у 2002 та 2003 роках померли сотні людей. У неділю китайські фахівці повідомили, що новий вірус є менш небезпечним, ніж SARS. Втім, на відміну від SARS, новим вірусом можна заразитися навіть під час інкубаційного періоду, який триває до двох тижнів, що суттєво ускладнює боротьбу з його поширенням. Глава КНР Сі Цзіньпін заявив про "серйозну" загрозу після кризового засідання правлячої в Китаї Комуністичної партії.

Будівництво нової лікарні у місті Ухань

Будівництво нової лікарні у місті Ухань

Китайський уряд намагається контролювати поширення вірусу обмеженнями подорожей та іншими заходами. Практично вся провінція Хубей зараз перебуває під карантином, який зачіпає близько 56 мільйонів людей. Чотири великі міста, включаючи Пекін і Шанхай, а також східна провінція Шаньдун, припинили рух міжміських автобусів до провінції. Також оголошено про заборону усіх групові поїздок всередині країни та за кордон - з п'ятниці та понеділка відповідно.

У найбільш густонаселеній провінції Гуандун, де мешкає 110 мільйонів людей, а також у провінції Цзянсі влада закликала населення користуватись медичними масками. Раніше міністерство промисловості запевнило, що докладе максимум зусиль, щоб забезпечити достатню кількість респіраторних масок.

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