 США та Ізраїль залишили ЮНЕСКО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2019

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Новини

США та Ізраїль залишили ЮНЕСКО

Про рішення припинити членство в ЮНЕСКО Сполучені Штати та Ізраїль оголосили ще 2017 року, але лише зараз воно набуло чинності.

ЮНЕСКО

Сполучені Штати та Ізраїль припинили членство в Організації об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Згідно зі статутом організації, з 31 грудня 2018 року обидві країни не сплачуватимуть членські внески й не обиратимуться до структур ЮНЕСКО.

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Голова ЮНЕСКО висловила глибокий жаль через повідомлення держсекретаря США Рекса Тіллерсона про вихід із організації. (12.10.2017)

У світі налічується понад 6000 мов. Майже половина з них може незабаром зникнути. Деяким мовам допомагати вже запізно. (21.02.2017)

Після резолюції Радбезу ООН відносини Організації та Ізраїлю стали геть напруженими. У чому причини дипломатичного загострення? (28.12.2016)

До виходу США та Ізраїлю з цієї міжнародної організації призвела тривала суперечка навколо несхвалення ЮНЕСКО політики Ізраїлю щодо палестинського питання. США оголосили про вихід з організації в жовтні 2017 року. Вашингтон звинуватив ЮНЕСКО в "антиізраїльській" політиці. Згодом це зробив й Ізраїль. Причина - та сама. Уряд Ізраїлю тривалий час різко критикував цю політику ЮНЕСКО як скандальну. Утім, статут міжнародної організації уможливив вихід цих двох країн лише зараз.

Донедавна вісім розташованих у Ізраїлі історичних пам'яток належали до списку міжнародної культурної спадщини ЮНЕСКО, нагадує агенція новин KNA. Крім того, до цього списку світової культурної спадщини належить і Старе місто в Єрусалимі з його мурами, приналежність котрих до якоїсь окремої країни поки не визначено.

Ще 2011 року Ізраїль та США припинили виплату щорічних внесків до ЮНЕСКО на знак протесту проти прийняття в члени цієї організації Палестинської автономії. Тож ще 2013 року обидві країни втратили право голосу в ЮНЕСКО. За даними ізраїльських ЗМІ, на сьогодні загальна сума боргу Ізраїлю за цими внесками становить 7,4 мільйона євро в перерахунку.

  • Культурна спадщина ЮНЕСКО

    Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО

    Органи та органна музика у Німеччині

    У Німеччині здавна плекають традиції органної музики. В країні близько 50 тисяч органів, 400 підприємств з їхнього виготовлення та десятки тисяч органістів. Такі німецькі композитори, як Йоганн Себастьян Бах, писали музичні твори саме для цього украй складного виду музичних інструментів. На фото - орган у Церкві святого Фоми, на якому грав сам Бах.

  • Світова культурна спадщина ЮНЕСКО

    Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО

    Неаполітанське мистецтво випікання піци

    Чим був би світ, у якому ми живемо, без піци? Піца - доступна за ціною поживна страва. І ніде вона так не смакує, як у Неаполі. Тут "піцаолі", тобто пекарі піци, передають із роду в рід таємниці випікання піци. Головною родзинкою, що вирізняє їхні вироби, є вигадливо сплетене тісто окрай коржів для піци, що збагачує саме тісто киснем.

  • Сітова культурна спадщина ЮНЕСКО

    Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО

    Козацькі пісні Дніпропетровщини

    Трагедія війни та козацька романтика - головні теми цих народних пісень. ЮНЕСКО наголошує на необхідності терміново подумати про збереження цієї спадщини - лишилося три ансамблі, які виконують такі пісні: "Криниця", "Богуславочка" та "Першоцвіт". Козацькі пісні століттями передавалися від роду в рід, проте більшість нинішніх виконавців таких пісень - уже дуже поважного віку.

  • Світова культурна спадщина ЮНЕСКО

    Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО

    Індійська йога

    В Індії йога - одна з шести шкіл класичної індійської філософії. І має вона там найрізноманітніші напрямки. Іноді переважають медитація та духовна концентрація, а вже тоді положення тіла та дихальні вправи. Іноді в її основі лежить аскетизм. З 2016 року індійська йога належить до світової культурної спадщини.

  • Світова культурна спадщина ЮНЕСКО

    Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО

    Перські новорічні традиції

    До списку ЮНЕСКО увійшли й традиції святкування Нового року, поширені в таких країнах, як Іран, Афганістан та Індія. У такий спосіб визнано традиційні новорічні страви та ритуали у цих країнах. Оскільки новий рік відзначають там 20 або 21 березня, у Німеччині це свято більше відоме як свято весни.

  • Світова культурна спадщина ЮНЕСКО

    Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО

    Бельгійські пивні традиції

    Варіння та частування пивом - невід'ємна частина життя чималої кількості бельгійських громад, як у будні, так і на свята. У країні виробляється близько 1500 сортів пива за різними технологіями ферментації. Знання про пивоваріння передається далі - спільноти броварників проводять майстер-класи, в університетах є спеціальні курси пивоварінння.

  • Світова культурна спадщина ЮНЕСКО

    Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО

    Пекінська опера - естетичний ідеал

    Популярна у Китаї форма театру, Пекінська опера, поєднує спів та декламування з акторською грою та бойовим мистецтвом. При написанні лібретто суворо дотримуються особливих правил римування й форми. В текстах ідеться про політику, суспільство та історичні події. Усі рухи пишно вбраних акторів, у тому числі й рух їхніх очей, відповідають традиційній хореографії; декорації зведені до мінімуму.

  • Світова культурна спадщина ЮНЕСКО

    Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО

    Додай гостренького з корейською кімчі

    Кімчі - страва з квашеної (ферментованої) капусти чи інших овочів, яка в Кореї подається разом з більшістю наїдків. Кожна сім'я має власний рецепт цієї, як правило, вельми гострої страви, який передається з покоління в покоління. Під час врожаю корейці цілими громадами долучаються до заготівлі запасів кімчі на зиму. Цей процес називається "Кімдян" і має сприяти зміцненню соціальних зв'язків.

  • Світова культурна спадщина ЮНЕСКО

    Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО

    Португальске фаду торкається струн душі

    Багатонаціональна культурна спадщина Лісабона вилилась у пісенно-танцювальному жанрі "фаду", який з'явився в ХІХ сторіччі. Соліст чи солістка, найчастіше в супроводі унікальної португальської 12-струнної гітари, співає про нещасливу любов чи соціальну несправедливість. Раніше пісні фаду виконувалися переважно в Лісабоні та Коїмбрі, але мігранти рознесли їх по всьому світу.

  • Світова культурна спадщина ЮНЕСКО

    Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО

    Капоейра - пробилася до списку у 2014-му

    Афробразильська культурна традиція, яка віддає належне тим, хто зазнав утисків у Бразилії 18-го століття. Капоейра поєднує в собі традиції та бойове мистецтво. Виконавці вишикуються довкола двох учасників, які танцюють і б'ються водночас. Ті, що спостерігають за поєдинком, співають, плещуть у долоні чи б'ють у барабани під заданий майстром ритм.

  • Світова культурна спадщина ЮНЕСКО

    Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО

    Карнавал "Шеменлауфен" в Австрії

    Традиційна карнавальна хода "Шеменлауфен", яка відбувається в австрійському місті Імст, в списку ЮНЕСКО ще з 2012 року. Свято проходить кожні чотири роки в неділю перед Великим постом. Групи людей у масках та костюмах виконують особливий танок з низкою стрибків та поклонів. Музика виникає завдяки дзеленчанню дзвіночків на одязі.

  • Світова культурна спадщина ЮНЕСКО

    Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО

    Мексика: злиття місцевих культур у маріачі

    Неповторний звук народної музики маріачі - істотна частина мексиканської культури. Маріачі транслює культурні здобутки регіонів країни, як іспанською, так і різними індіанськими мовами, музики грають у стилях болерос, коррідос чи харамбес. Балади розповідають про битви та любовні походеньки, тоді як виконавці вбрані в традиційні костюми та типові капелюхи-сомбреро.

  • Світова культурна спадщина ЮНЕСКО

    Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО

    Протидія злу на Святі човнів-драконів

    Свята - часті фігуранти списку ЮНЕСКО, як-от китайське Свято човнів-драконів. Спортивне змагання із перегонами змієподібних човнів поєднується із пропам'ятною церемонією, а також частуваннями цунцзи - рисовими "варениками" з м'ясом, фініками чи бобами. Учасники омиваються в ароматизованій квітами воді та носять шовкове вбрання, щоб відігнати зло.

  • Світова культурна спадщина ЮНЕСКО

    Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО

    "Гей, соколи" - дружба людей і птахів

    Соколине полювання поширене в усьому світі. В кожній країні така традиція знайшла своє відображення в піснях, музиці, поезії чи танцях. 2012-го року ЮНЕСКО визнало соколине полювання нематеріальною культурною спадщиною в низці країн - в Австрії, Бельгії, Сирії, Катарі, Ірані, Об'єднаних Арабських Еміратах, а тепер і в Німеччині.

    Автор: Стас Соколов, Валерій Сааков


DW.COM

Фотогалерея: Від козацьких пісень до човнів-драконів - цікавинки списку ЮНЕСКО

ЮНЕСКО поповнила список світової нематеріальної культурної спадщини. Нагадуємо про здобутки людства, які уже містяться у цьому переліку, та наводимо кілька нових фігурантів. (07.12.2017)  

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