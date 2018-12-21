США та Ізраїль залишили ЮНЕСКО

Сполучені Штати та Ізраїль припинили членство в Організації об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Згідно зі статутом організації, з 31 грудня 2018 року обидві країни не сплачуватимуть членські внески й не обиратимуться до структур ЮНЕСКО.

До виходу США та Ізраїлю з цієї міжнародної організації призвела тривала суперечка навколо несхвалення ЮНЕСКО політики Ізраїлю щодо палестинського питання. США оголосили про вихід з організації в жовтні 2017 року. Вашингтон звинуватив ЮНЕСКО в "антиізраїльській" політиці. Згодом це зробив й Ізраїль. Причина - та сама. Уряд Ізраїлю тривалий час різко критикував цю політику ЮНЕСКО як скандальну. Утім, статут міжнародної організації уможливив вихід цих двох країн лише зараз.

Донедавна вісім розташованих у Ізраїлі історичних пам'яток належали до списку міжнародної культурної спадщини ЮНЕСКО, нагадує агенція новин KNA. Крім того, до цього списку світової культурної спадщини належить і Старе місто в Єрусалимі з його мурами, приналежність котрих до якоїсь окремої країни поки не визначено.

Ще 2011 року Ізраїль та США припинили виплату щорічних внесків до ЮНЕСКО на знак протесту проти прийняття в члени цієї організації Палестинської автономії. Тож ще 2013 року обидві країни втратили право голосу в ЮНЕСКО. За даними ізраїльських ЗМІ, на сьогодні загальна сума боргу Ізраїлю за цими внесками становить 7,4 мільйона євро в перерахунку.