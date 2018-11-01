США та Туреччина скасували взаємні санкції щодо міністрів

Сполучені Штати Америки та Туреччина у п'ятницю, 2 листопада, скасували взаємні санкції, які діяли щодо міністрів в обох країнах. США зняли санкції з міністра юстиції Абдулхаміта Гюля та міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, повідомило міністерство фінансів США.

Одночасно Туреччина скасувала свої санкції проти генерального прокурора США Джеффа Сешнса, який також вважається й міністром юстиції, та міністерки внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен.

"Заборона генеральному прокурору Джеффу Сешнсу та міністерці внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен на в'їзд до Туреччини та блокування їхніх активів у країні були скасовані", - повідомив речник турецького МЗС Хамі Аксой, передає агенція dpa.

Вашингтон у серпні цього року запровадив санкції проти турецьких міністрів, оскільки вони "зіграли ключові ролі в арешті та затриманні" у 2016 році американського пастора Ендрю Брансона. Анкара відповіла на це аналогічними заходами. У Туреччині Брансона звинувачували у шпигунстві та підтримці тероризму. Йому закидали підтримку забороненої "Робітничої партії Курдистану" і руху проповідника Гюлена, що він заперечував. У жовтня суд звільнив пастора після дворічного домашнього арешту і він повернувся до США.