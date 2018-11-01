 США та Туреччина скасували взаємні санкції щодо міністрів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2018

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Новини

США та Туреччина скасували взаємні санкції щодо міністрів

Вашингтон та Анкара скасувала взаємні санкції, які були запроваджені щодо міністрів обох країн через затримання у Туреччині американського пастора Ендрю Брансона.

Туреччина та США скасували санкції проти міністрів один одного

Туреччина та США скасували санкції щодо міністрів один одного

Сполучені Штати Америки та Туреччина у п'ятницю, 2 листопада, скасували взаємні санкції, які діяли щодо міністрів в обох країнах. США зняли санкції з міністра юстиції Абдулхаміта Гюля та міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, повідомило міністерство фінансів США.

Одночасно Туреччина скасувала свої санкції проти генерального прокурора США Джеффа Сешнса, який також вважається й міністром юстиції, та міністерки внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен.

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Білий дім наклав санкції на міністрів юстиції та внутрішніх справ Туреччини за те, що Анкара відмовляється звільняти ув'язненого американського пастора Ендрю Брансона. (01.08.2018)

Туреччина заморозить майно двох американських чиновників. Це стане відповіддю на американські санкції проти турецьких міністрів, які Вашингтон запровадив через арешт Анкарою пастора Ендрю Брансона. (04.08.2018)

"Заборона генеральному прокурору Джеффу Сешнсу та міністерці внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен на в'їзд до Туреччини та блокування їхніх активів у країні були скасовані", - повідомив речник турецького МЗС Хамі Аксой, передає агенція dpa.

Вашингтон у серпні цього року запровадив санкції проти турецьких міністрів, оскільки вони "зіграли ключові ролі в арешті та затриманні" у 2016 році американського пастора Ендрю Брансона. Анкара відповіла на це аналогічними заходами. У Туреччині Брансона звинувачували у шпигунстві та підтримці тероризму. Йому закидали підтримку забороненої "Робітничої партії Курдистану" і руху проповідника Гюлена, що він заперечував. У жовтня суд звільнив пастора після дворічного домашнього арешту і він повернувся до США.

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