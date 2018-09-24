 США та Південна Корея підписали нову торговельну угоду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

США та Південна Корея підписали нову торговельну угоду

Президенти США і Південної Кореї підписали в Нью-Йорку нову угоду про вільну торгівлю між двома країнами. Трамп назвав її "віхою у торгівлі".

Мун Чже Ін та Дональд Трамп

Мун Чже Ін та Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп і президент Південної Кореї Мун Чже Ін у понеділок, 24 вересня, у Нью-Йорку підписали нову міждержавну угоду про вільну торгівлю, інформує dpa.

Переглянута угода скоротить бюрократичну тяганину і сприятиме добробуту США і Південної Кореї, зазначив Трамп. Президент США назвав новий документ "історичною віхою у торгівлі" між двома країнами. 

Один з ключових моментів угоди, підвищення квоти для американських автовиробників. Кожен з них зможе поставляти до 50 тисяч транспортних засобів щороку до Піденної Кореї, що вдвічі більше аніж раніше. Також Південна Корея послабила деякі вимоги до товарів, імпортованих зі США. У відповідь США виключили Південну Корею з переліку країн, яких стосується збільшення мит на сталь. Країна має лише дотримуватися квот.

Підписання угоди між двома країнами відбулося на тлі загострення торговельної суперечки США з Китаєм. У понеділок, 24 вересня, США запровадили нові спецмита на імпорт китайських товарів загальною вартістю у 200 мільярдів доларів. Пекін відреагував зустрічними митами на товари зі США вартістю у 60 мільярдів доларів.

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