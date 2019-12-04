 США підтвердили підтримку України перед ″нормандським″ самітом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2019

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Новини

США підтвердили підтримку України перед "нормандським" самітом

Сполучені Штати підтвердили свою непохитну підтримку України перед "нормандським" самітом у Парижі 9 грудня. США заявили, що змушуватимуть РФ виконувати взяті на себе зобов'язання.

США підтвердили свою непохитну підтримку України перед нормандським самітом

США підтвердили свою непохитну підтримку України перед "нормандським" самітом

Сполучені Штати Америки заявили про свою непохитну підтримку України перед "нормандським" самітом у Парижі, про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у суботу, 7 грудня, у соцмережі Facebook.

DW.COM

Під час саміту у "нормандському форматі" Росія закличе Україну вести переговори з сепаратистами на Донбасі, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. (27.11.2019)

Під час "нормандського" саміту Володимир Зеленський вимагатиме обміну полоненими за принципом "усіх на всіх", виведення з Донбасу незаконних формувань та проведення там місцевих виборів за українським законодавством. (04.12.2019)

"Сполучені Штати запевняють у своїй непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України напередодні зустрічі у нормандському форматі. Сполучені Штати працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб і надалі змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов’язання та розпочати процес мирного відновлення повного суверенітету України на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Посольство нагадало, що США виділили Україні три мільярди доларів на підтримку безпеки та інших напрямків.

"Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, допоки вона бореться з російською агресією, зміцнює верховенство права, створює здоровіший інвестиційний клімат, реформує оборонний сектор, бореться з дезінформацією та вживає необхідних заходів для забезпечення остаточної перемоги тих, хто стоїть на боці справедливості та гідності", - наголосили у дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану "нормандську четвірку", відбудеться в Парижі 9 грудня. Це - перший такий саміт з осені 2016 року. 

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Донбас в очікуванні "нормандської" зустрічі: надія на мир чи страх капітуляції? (06.12.2019)

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Донбас в очікуванні "нормандської" зустрічі: надія на мир чи страх капітуляції? (06.12.2019)  

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