США підтвердили підтримку України перед "нормандським" самітом

Сполучені Штати Америки заявили про свою непохитну підтримку України перед "нормандським" самітом у Парижі, про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у суботу, 7 грудня, у соцмережі Facebook.

"Сполучені Штати запевняють у своїй непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України напередодні зустрічі у нормандському форматі. Сполучені Штати працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб і надалі змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов’язання та розпочати процес мирного відновлення повного суверенітету України на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Посольство нагадало, що США виділили Україні три мільярди доларів на підтримку безпеки та інших напрямків.

"Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, допоки вона бореться з російською агресією, зміцнює верховенство права, створює здоровіший інвестиційний клімат, реформує оборонний сектор, бореться з дезінформацією та вживає необхідних заходів для забезпечення остаточної перемоги тих, хто стоїть на боці справедливості та гідності", - наголосили у дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану "нормандську четвірку", відбудеться в Парижі 9 грудня. Це - перший такий саміт з осені 2016 року.