США пропонують 15 мільйонів доларів за допомогу в арешті Ніколаса Мадуро

США звинуватили голову Венесуели Ніколаса Мадуро та інших найвищих посадовців південноамериканської країни в наркотероризмі. Про це в четвер, 26 березня, заявив генеральний прокурор США Вільям Барр. Обвинувачення, які були висунуті прокурорами Маямі та Нью-Йорку, включають відмивання грошей та торгівлю наркотиками.

Зокрема, Мадуро обвинувачують у змові з колумбійським ліворадикальним угрупованням "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC) з метою "затопити США кокаїном", повідомив Барр. Мадуро начебто дозволив FARC використовувати Венесуелу як притулок, звідки кокаїн доставляли до країн Центральної Америки. За останні чотири роки потік наркотиків цим повітряним коридором зріс уп'ятеро, додав генпрокурор США. Також наркотики відправляли морським шляхом до Карибських островів.

"Ми вважаємо, що десь від 200 до 250 тонн кокаїну відправляється з Венесуели цими маршрутами, що дорівнює 30 мільйонам летальних доз", - заявив Барр. Генпрокурор також оголосив винагороду розміром 15 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до арешту або судового переслідування Мадуро.

Нагадаємо, що політична криза у Венесуелі триває більше року. У січні 2019 року голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і Німеччина, визнали його легітимним лідером. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.