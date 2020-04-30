 США привітали заборону ″Хезболли″ в Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2020

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Новини

США привітали заборону "Хезболли" в Німеччині

Державний секретар США Майк Помпео привітав заборону діяльності ліванського шиїтського угруповання "Хезболла" в Німеччині.

Майк Помпео

Майк Помпео

Державний секретар США Майк Помпео в четвер, 30 квітня, привітав рішення Німеччини заборонити діяльність ліванського шиїтського угруповання "Хезболла" в країні.

"Так Німеччина приєдналася до дедалі більшого числа держав, які відкинули фальшиву відмінність між терористичною діяльністю "Хезболли" та її начебто "політичним" крилом", - зазначив Помпео. Він також закликав інші країни ЄС наслідувати приклад ФРН.

Нагадаємо, що 30 квітня міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заборонив діяльність ліванського шиїтського  терористичного угруповання "Хезболла" на території країни. Ще в грудні 2019 року члени Бундестагу підтримали заяву, в якій закликали уряд Німеччини заборонити діяльність "Хезболли" на території країни. Уряд закликали відмовитися від дотеперішньої практики, коли робився чіткий розподіл між воєнізованим угрупованням "Хезболла" та його політичним крилом у Лівані.

У Лівані політичне крило "Хезболли" має своїх представників у парламенті та донедавна брало участь у формуванні уряду. "Хезболла" практично цілком контролює населений шиїтами південь Лівану.

"Хезболла" з усіма її структурами визнана терористичною організацією Ізраїлем, США, Канадою, а з березня 2019 року й Великобританією. У Євросоюзі та Австралії вважають терористичною організацією лише парамілітарну частину "Хезболли".

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