 США посилюють тиск на європейських підрядників ″Північного потоку - 2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2020

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Новини

США посилюють тиск на європейських підрядників "Північного потоку - 2"

Представники США мають намір перешкодити завершенню будівництва газопроводу "Північний потік - 2" і вказали європейським підрядникам на "далекосяжні наслідки" їхніх робіт, пише Welt am Sonntag.

Прокладання труб Північного потоку-2

Прокладання труб "Північного потоку-2"

США посилюють тиск на європейські компанії, які беруть участь у спорудженні газопроводу "Північний потік - 2", пише видання Welt am Sonntag в неділю, 26 липня. За його даними, представники Сполучених Штатів нещодавно провели відеопереговори з підрядниками, щоб підкреслити "далекосяжні наслідки подальшої участі в проєкті".

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У консультаціях взяли участь до 12 представників уряду США, які "в доброзичливому тоні" відзначили, що мають намір "перешкодити завершенню будівництва", заявив неназваний співрозмовник видання, знайомий з ходом переговорів. Загроза є "дуже серйозною", додав він.

Держсекретар США Помпео пригрозив новими санкціями за газопровід

Держсекретар США Майк Помпео раніше попередив, що учасники проєкту з будівництва "Північного потоку - 2" підпадуть під закон CAATSA "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" від 2017 року. Офіційний Берлін прийняв до відома слова глави Держдепартаменту, при цьому визнав екстериторіальні санкції Вашингтона "такими, що суперечать міжнародному праву". Росія ж назвала позицію США прикладом політичного тиску і недобросовісної конкуренції.

Роботи щодо будівництва газопроводу "Північний потік - 2" призупинені через санкції США щодо європейських підрядників. Вони почали діяти в грудні 2019 року. Заходи передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

США виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу.

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Укладання труб не можуть відновити через тріску

Після вступу санкцій в силу швейцарська компанія Allseas призупинила участь в проєкті. Російське судно "Академік Черський", задіяне для завершення робіт, прибуло в німецький порт Мукран ще в травні. Однак, влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнхольм через нерест тріски

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