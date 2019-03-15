США посилили санкції проти росіян через втручання в вибори

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США посилило санкції проти російських підприємств та осіб, які намагалися вплинути на проміжні вибори у 2018 році. Про це мінфін США повідомив у понеділок, 30 вересня. Водночас там зазначили, що немає ніяких доказів того, щоб цим особам вдалося вплинути на результати виборів.

Зокрема, посилено тиск на російського бізнесмена Євгена Пригожина, який і раніше перебував у санкційному списку. Санкції націлені на його активи, зокрема, три літаки та яхту. Окрім того, під санкції потрапили шестеро співробітників компанії Internet Research Agency ("Агентство інтернет-досліджень", відоме як "фабрика тролів" - Ред.), яку фінансує Пригожин.

Четверо з них були під американськими санкціями і раніше, а в новий список включені росіяни Дмитро Кузьмін та Ігор Нестеров. Також США застосовуватимуть заходи до компаній Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited і Linburg Industries Ltd, які також пов'язані з Пригожиним.

"Адміністрація буде невтомно працювати над захистом нашого виборчого процесу і буде наполегливо переслідувати будь-якого іноземного суб'єкта, який намагатиметься втрутитися у вибори 2020 року", - попередив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Наближеного до російського президента бізнесмена Євгена Пригожина ЗМІ називають "кухарем Путіна". Його пов'язують з діяльністю так званої "фабрики тролів". Окрім того, вважається, що він фінансує деякі приватні військові компанії, зокрема "ПВК Вагнера".