 США посилили санкції проти росіян через втручання в вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

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Новини

США посилили санкції проти росіян через втручання в вибори

Міністерство фінансів США посилило санкції проти підприємств та осіб, пов'язаних із російським бізнесменом Євгеном Пригожиним. Їх обвинувачують у спробі вплинути на результати виборів у США у 2018 році.

Вашингтон посилює санкції проти Москви

Вашингтон посилює санкції проти Москви

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США посилило санкції проти російських підприємств та осіб, які намагалися вплинути на проміжні вибори у 2018 році. Про це мінфін США повідомив у понеділок, 30 вересня. Водночас там зазначили, що немає ніяких доказів того, щоб цим особам вдалося вплинути на результати виборів.

Зокрема, посилено тиск на російського бізнесмена Євгена Пригожина, який і раніше перебував у санкційному списку. Санкції націлені на його активи, зокрема, три літаки та яхту. Окрім того, під санкції потрапили шестеро співробітників компанії Internet Research Agency ("Агентство інтернет-досліджень", відоме як "фабрика тролів" - Ред.), яку фінансує Пригожин. 

DW.COM

Сполучені Штати внесли до чорного списку одну компанію, трьох фізичних осіб та п'ять кораблів за постачання авіаційного палива російській армії в Сирії в обхід американських санкцій. (26.09.2019)

Колишня працівниця "фабрики тролів" у Санкт-Петербурзі Людмила Савчук розповіла в інтерв'ю DW подробиці про свою роботу. (20.02.2018)

Четверо з них були під американськими санкціями і раніше, а в новий список включені росіяни Дмитро Кузьмін та Ігор Нестеров. Також США застосовуватимуть заходи до компаній Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited і Linburg Industries Ltd, які також пов'язані з Пригожиним.

"Адміністрація буде невтомно працювати над захистом нашого виборчого процесу і буде наполегливо переслідувати будь-якого іноземного суб'єкта, який намагатиметься втрутитися у вибори 2020 року", - попередив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Наближеного до російського президента бізнесмена Євгена Пригожина ЗМІ називають "кухарем Путіна". Його пов'язують з діяльністю так званої "фабрики тролів". Окрім того, вважається, що він фінансує деякі приватні військові компанії, зокрема "ПВК Вагнера".

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    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


DW.COM

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

Галерея DW про те, які американські та европейські санкції були запроваджені щодо Росії за останні чотири роки. (28.08.2018)  

Посилання в інтернеті

Повідомлення міністерства фінансів США

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