США поновили дію санкцій проти Ірану

Пакет санкцій США проти Ірану поновив свою дію на початку доби у вівторок, 7 серпня. Перед поновленням дії санкцій президент США Дональд Трамп заявив, що вони є "чітким і сталим рішенням" у відповідь на "згубні" дії Тегерана. Поновлені обмеження стосуються більшість секторів економіки, однак санкції щодо енергетичного сектора буде відновлено у листопаді.
Через острах американських санкцій з Ірану йде й багато європейських компаній. Адже в США пригрозили, що штрафні заходи буде вжито і щодо іноземних компаній, які й надалі вестимуть бізнес із іранською стороною після поновлення дії американських обмежувальних заходів.
Євросоюз критикує поновлення американських санкцій. Країни-члени ЄС у понеділок, 6 серпня, запровадили "блокувальний статут", щоб захистити європейський бізнес від дії американських обмежувальних заходів. Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні закликала європейський бізнес не відступати, а навпаки - посилювати зв'язки з Іраном. "Ми намагаємося зберегти угоду з Іраном, - заявила Могеріні. - Якщо є якась частина міжнародної угоди про непоширення ядерної зброї, яка працює, її слід підтримувати".
Як повідомлялося, дію санкцій США проти Ірану було призупинено згідно з умовами ядерної угоди часів президентства Барака Обами, підписаної 2015 року між Іраном, США, Росією, Великобританією, Францією, Китаєм і Німеччиною. Однак у травні 2018 року чинний президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про поновлення санкцій. При цьому решта країн, які підписували ядерну угоду, висловилися за її збереження. Трамп критикував домовленості з Іраном ще будучи кандидатом на виборах президента.
Нині Іран потерпає від економічної кризи. Уряд Ірану побоюється знецінення національної валюти, тому він прийняв рішення пом'якшити правила обороту валюти в країні. Минулого тижня у кількох містах країни пройшли протести проти погіршення економічної ситуації. Подібні протести відбувалися і на початку року.
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Іран охопили протести
Найбільші протести з 2009 року
В іранських містах тривають акції протестів, що розпочались 28 грудня. Нинішня хвиля демонстрацій - найбільша з 2009 року, коли протестувальники висловлювали незадоволення перемогою Махмуда Ахмадінежада на президентских виборах.
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Іран охопили протести
Незадоволення високими цінами та політикою
У перший день протестів, 28 грудня, вуличні акції у місті Мешхеді на північному сході Ірану переросли у зіткнення демонстрантів з поліцією, не менше 50 людей були затримані. Протестувальники висловлювали незадоволення зростанням цін, безробіттям, а також зовнішньою політикою країни, що призводить до санкцій проти Ірану.
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Іран охопили протести
Протести у Тегерані
29 грудня влада Ірану застерегла людей від участі у подальших акціях, особливо у столиці країни. Однак вже 30 грудня мітинг у Тегерані влаштувала група студентів. Вони скандували "Ні Газа, ні Ліван, життя віддам за Іран" і виступали проти того, що уряд витрачає кошти на підтримку проіранських угруповань на Близькому Сході, а не на розвиток власної країни.
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Іран охопили протести
Сотні затриманих
На вуличних акціях у Тегерані уже в перші дні затримали 200 осіб, 40 з яких влада вважає "ватажками незаконних зібрань". Тепер на них чекає суд. За офіційними даними, дев'ять з десяти затриманих - молодше 25 років.
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Іран охопили протести
Перші загиблі
На антиурядових демонстраціях 30 грудня в місті Доруд на заході Ірану загинули два демонстранти. Місцева влада запевняє: поліція не має відношення, є "докази" того, що в смертях винні бойовики екстремістської "Ісламської держави".
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Іран охопили протести
Telegram та Instagram - заблокували
В останній день 2017 року в Ірані заблокували соцмережу Instagram та месенджер Telegram. Рішення влада пояснила потребою "підтримувати мир та безпеку громадян". Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що блокування програми обміну повідомленнями викликано відмовою його компанії закрити канали зв'язку для протестувальників.
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Іран охопили протести
Роухані: В Ірані кожен має право на власну думку
Президент Ірану Хасан Роухані на засіданні уряду 31 грудня засудив насильство та закликав створювати "можливості для законної критики та протестів". За його словами, Іран - вільна країна, де кожен має право на власну думку.
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Іран охопили протести
Поява політичних слоганів
Попри те, що протести почалися з економічних причин, на вулицях Ірану вже лунають і політичні лозунги. Зокрема антиклерикальні - на фото розірваний плакат з зображенням глави теократичного режиму, Верховного лідера Ірану, аятолли Хаменеї. Кричать також і "Слався Реза-Шах" - монарх Ірану в 1925-1941 році, чию династію Пехлеві повалив аятолла Рухолла Хомейні, перший лідер ісламської республіки.
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Іран охопили протести
Тривожна статистика
Число жертв протестів продовжує зростати. Лише 2 січня офіційно відомо про загибель одного вартового революції, одного поліцейського, одного випадкового перехожого та шістьох демонстрантів. Загалом ідеться вже про не менше 21 загиблого за останні дні.
Автор: Ілля Коваль, Стас Соколов