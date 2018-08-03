США поновили дію санкцій проти Ірану

Пакет санкцій США проти Ірану поновив свою дію на початку доби у вівторок, 7 серпня. Перед поновленням дії санкцій президент США Дональд Трамп заявив, що вони є "чітким і сталим рішенням" у відповідь на "згубні" дії Тегерана. Поновлені обмеження стосуються більшість секторів економіки, однак санкції щодо енергетичного сектора буде відновлено у листопаді.

Через острах американських санкцій з Ірану йде й багато європейських компаній. Адже в США пригрозили, що штрафні заходи буде вжито і щодо іноземних компаній, які й надалі вестимуть бізнес із іранською стороною після поновлення дії американських обмежувальних заходів.

Євросоюз критикує поновлення американських санкцій. Країни-члени ЄС у понеділок, 6 серпня, запровадили "блокувальний статут", щоб захистити європейський бізнес від дії американських обмежувальних заходів. Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні закликала європейський бізнес не відступати, а навпаки - посилювати зв'язки з Іраном. "Ми намагаємося зберегти угоду з Іраном, - заявила Могеріні. - Якщо є якась частина міжнародної угоди про непоширення ядерної зброї, яка працює, її слід підтримувати".

Як повідомлялося, дію санкцій США проти Ірану було призупинено згідно з умовами ядерної угоди часів президентства Барака Обами, підписаної 2015 року між Іраном, США, Росією, Великобританією, Францією, Китаєм і Німеччиною. Однак у травні 2018 року чинний президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про поновлення санкцій. При цьому решта країн, які підписували ядерну угоду, висловилися за її збереження. Трамп критикував домовленості з Іраном ще будучи кандидатом на виборах президента.

Нині Іран потерпає від економічної кризи. Уряд Ірану побоюється знецінення національної валюти, тому він прийняв рішення пом'якшити правила обороту валюти в країні. Минулого тижня у кількох містах країни пройшли протести проти погіршення економічної ситуації. Подібні протести відбувалися і на початку року.