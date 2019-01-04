 США понизили статус представництва ЄС у Вашингтоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2019

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Новини

США понизили статус представництва ЄС у Вашингтоні

Вашингтон понизив дипломатичний статус представництва Євросоюзу в США. Представник Євросоюзу підтвердив DW, що Брюссель про ці зміни офіційно не повідомили.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Адміністрація президента США Дональда Трампа понизила дипломатичний статус представництва Євросоюзу в США, офіційно не повідомивши про це Брюссель. Це підтвердив DW представник ЄС, обізнаний щодо процедури. "Ми точно не знаємо, коли вони це зробили, оскільки вони забули повідомити нас про це", - зазначив співрозмовник DW.

"Можу підтвердити, що цей крок не був добре сприйнятий у Брюсселі", - наголосив він та додав, що офіційна відповідь ЄС на цей крок ще обговорюється.

Зниження рангу місії - з дипломатичним статусом держави-члена до рівня міжнародної організації, вірогідно, відбулося в кінці минулого року. Дипломати вважають, що воно могло бути здійснено наприкінці жовтня - на початку листопада 2018 року.

У зазначений період співробітники представництва звернули увагу на те, що глава місії Девід О'Салліван не отримав запрошення на низку заходів, що відбувались у Вашингтоні. Зокрема, на церемонію прощання з 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим 5 грудня він був запрошений не в звичайному хронологічному порядку, а у кінці списку. Звернувшись до організаторів похорону представництво ЄС отримало відомості про фактичну зміну статусу місії.

"Очевидно, що йдеться не просто про протокольне питання, у нього є очевидний політичний мотив", - заявив DW базований у Вашингтоні дипломат однієї з країн ЄС.

DW.COM

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У Держдепартаменті США на запит дипломатів Євросоюзу відповіли, що "забули повідомити" їх, і пояснили, що "прийняли відповідне рішення, оскільки керівник протокольної служби вважав його доцільним".

Представник ЄС у розмові з DW зазначив, що зміни в протоколі - не рідкість, але зниження статусу представництва будь-якої з країн зазвичай відбувається зі зміною адміністрації, а не через два роки після перестановок в керівництві країни. Крім того, відповідну місію повідомляють про подібні кроки наперед - письмово.

Представництво ЄС в Вашингтоні діє з 1965 року, коли воно являло собою інформаційний офіс в складі двох штатних одиниць. Зараз в ньому працюють приблизно 90 співробітників, в тому числі близько 30 європейських дипломатів.

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