 США подовжили санкції проти РФ через агресію в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США подовжили санкції проти РФ через агресію в Україні

США подовжили дію санкцій проти Росії через її агресію в Україні ще на рік. В указі президента США зазначається, що дії РФ продовжують підривати демократичні процеси в Україні та загрожувати її цілісності й суверенітету.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подовжив на рік дію санкцій проти Росії через анексію нею Криму та агресію на материковій частині України. Про це йдеться в указі американського президента, опублікованому у вівторок, 25 лютого.

DW.COM

Уряд Німеччини позитивно оцінює обмін полоненими між Росією і Україною, але до ідеї поступової лібералізації санкцій ЄС проти РФ ставиться негативно. (30.09.2019)

США озброюють Україну, щоб допомогти їй захищатися від російської агресії, заявив на Мюнхенській конференції з безпеки Майк Помпео. Він також розкритикував дії Росії, Китаю та Ірану. (15.02.2020)

Влада Швейцарії ще на один рік заморозила кошти колишнього українського президента Віктора Януковича та його оточення на загальну суму в 70 мільйонів швейцарських франків. Замороження діє з 2014 року. (13.12.2019)

Термін дії санкцій закінчувався 6 березня 2020 року. Їх запровадив колишній президент США Барак Обама у 2014 році для захисту територіальної цілісності України.

"Дії та політика уряду Російської Федерації, включно з її заявленою анексією Криму та застосуванням сили в Україні, продовжують підривати демократичні процеси та інститути в Україні, загрожувати її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності і сприяти незаконному привласненню її активів", - ідеться в указі Дональда Трампа.

Крім того, у документі наголошується, що ці дії уряду РФ "продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США".

Термін дії даних санкцій подовжується кожного року. Під них, зокрема, потрапили російські банки, компанії, підприємці, високопосадовці РФ та уряд колишнього президента України Віктора Януковича.

Раніше сенатори-демократи виступили з вимогою запровадити нові санкції проти Росії через заяви про її втручання в майбутні вибори президента США в листопаді цього року.

  • Контроль на кордоні в лондонському аеропорту Хітроу

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Заборона на в'їзд та замороження активів

    У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.

  • Офіс компанії Роснефть в Москві та частина Кремлівської стіни

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Секторальні санкції

    16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.

  • Віхд до філіалу Сбербанку в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ЄС пішов за прикладом США

    Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.

  • Нафтовидобувна платформа Приразломная

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Російська нафтова галузь під санкціями

    Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.

  • Міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров тримає автомат, який вироблений концерном Калашников

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ВПК під прицілом

    До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Луб'янці в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції щодо спецслужб

    У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).

  • Підприємець Олег Дерипаска та президент РФ Володимир Путін

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    США покарали російських олігархів

    У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

  • Британські військові в масках та захисних костюмах

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції за отруєння Скрипалів

    27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.

    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


Дивитись відео 01:05

Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)

DW.COM

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

Галерея DW про те, які американські та европейські санкції були запроваджені щодо Росії за останні чотири роки. (28.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Чотири роки під санкціями: хто в Росії зазнав обмежень Заходу (24.04.2018)  

Також за темою

Münchner Sicherheitskonferenz | Ehemaliger Ukrainischer Präsident Petro Poroschenko

Порошенко: Не треба боятися роздратувати Путіна 15.02.2020

Експрезидент України Петро Порошенко на полях Мюнхенської конференції з безпеки розповів, як оцінює дискусії про Україну, чому не треба боятися дратувати Путіна, і чи говорить з західними лідерами про виклики на допити.

Russland Die Basilius-Kathedrale ist durch ein Tor am Roten Platz im Zentrum von Moskau zu sehen

ЄС офіційно подовжив економічні санкції проти Росії 19.12.2019

Чинність нинішніх обмежувальних заходів Євросоюзу проти Росії подовжено до 31 липня 2020 року. Причина цього кроку - неясність щодо процесу врегулювання в зоні конфлікту на Донбасі.

Deutschland Wirtschaft l US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen gegen Nord Stream 2

США запровадили санкції проти "Північного потоку-2" 21.12.2019

США запровадили санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російських газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Ці компанії вже припиняють свою роботу.

Реклама

Докладно

China Coronavirus Symbolbild (Reuters/D. Ruvic)

Коронавірус: головне - виграти час

Що означатиме імовірна пандемія і чи дійсно коронавірус такий страшний, щоб панікувати?  

Зелена лампа

Чому економія енергії часто призводить до її перевитрати

Енергозберігаючі заходи часто призводять до прямо протилежних результатів. Німецькі експерти пояснюють, в чому причина.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  