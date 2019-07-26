 США погрожують підвищенням мит на товари з Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2019

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Новини

США погрожують підвищенням мит на товари з Франції

Через французький цифровий податок, який стягується, в першу чергу, з Google, Apple, Facebook і Amazon, США мають намір підвищити мита на французькі вина, сири та інші товари.

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Уряд США розглядає можливість підвищення податкових зборів за ставкою до ста відсотків на імпортовані з Франції товари на суму до 2,4 мільярда доларів. Як заявив у понеділок, 2 грудня, уповноважений адміністрації США з торгівлі Роберт Лайтхайзер, цей захід стане відповіддю на чинний віднедавна у Франції цифровий податок, який, в першу чергу, стосується американських компаній Google, Apple, Facebook і Amazon (компанії GAFA) .

У представлений Лайтхайзером список французьких товарів, яких торкнеться підвищення мит, крім іншого, внесені ігристі вина, сири, косметика і сумки. Очікується, що підвищені мита набудуть чинності з середини січня 2020 року.

Уповноважений адміністрації США з торгівлі розкритикував французький цифровий податок як надмірне навантаження на американські концерни Google, Apple, Facebook і Amazon та дискримінацію. Водночас Лайтхайзер оголосив, що його відомство вивчає питання про те, чи є необхідність розслідування щодо обґрунтованості податків на цифрові послуги в Австрії, Італії та Туреччині.

Цифровий податок у Франції для інтернет-велетнів

У липні 2019 року президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про встановлення тривідсоткового податку на оборот коштів, пов'язаний з продажем великими технологічними компаніями цифрових послуг на території Франції. Йдеться, зокрема, про продаж реклами в інтернеті та доходи від продажу персональних даних користувачів, уточнюється на сайті уряду Франції.

DW.COM

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Компанія Google заробила на рекламі 34 мільярди доларів за третій квартал 2019 року. Доходи її материнського холдингу Alphabet зросли на 20 відсотків, однак прибуток впав. (29.10.2019)

Якщо хтось має збирати податки з американських технологічних гігантів, то це США, заявив Дональд Трамп. Він натякнув, що у відповідь на запровадження Парижем цифрового податку Вашингтон оподаткує французьке вино. (26.07.2019)

Його зобов'язані платити концерни, річний оборот яких в усьому світі складає не менше 750 мільйонів євро, з яких не менше 25 мільйонів припадають на Францію.

За інформацією німецько-французького суспільно-правового телеканалу Arte, тільки цього року цифровий податок повинен принести французькому бюджету близько 400 мільйонів євро. У 2020 році збори повинні сягнути 650 мільйонів євро. Франція стала першою країною в ЄС, яка запровадила власний цифровий податок. При цьому Париж сигналізував, що готовий скасувати національний цифровий податок, якщо аналогічний захід буде розроблений на рівні Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Пізніше, в липні 2019 року, торгове представництво США оголосило про початок розслідування щодо французького податку на цифрові послуги, щоб визначити, чи є він необґрунтованим або дискримінаційним. У свою чергу, президент США Дональд Трамп розкритикував французький цифровий податок в Twitter, назвавши його запровадження "дурістю Макрона".

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З нового року французька влада запроваджує податок на діяльність чотирьох американських інтернет-компаній - Google, Apple, Facebook і Amazon. Від оподаткування операцій Париж розраховує отримати півмільярда євро.

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