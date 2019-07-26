США погрожують підвищенням мит на товари з Франції

Уряд США розглядає можливість підвищення податкових зборів за ставкою до ста відсотків на імпортовані з Франції товари на суму до 2,4 мільярда доларів. Як заявив у понеділок, 2 грудня, уповноважений адміністрації США з торгівлі Роберт Лайтхайзер, цей захід стане відповіддю на чинний віднедавна у Франції цифровий податок, який, в першу чергу, стосується американських компаній Google, Apple, Facebook і Amazon (компанії GAFA) .

У представлений Лайтхайзером список французьких товарів, яких торкнеться підвищення мит, крім іншого, внесені ігристі вина, сири, косметика і сумки. Очікується, що підвищені мита набудуть чинності з середини січня 2020 року.

Уповноважений адміністрації США з торгівлі розкритикував французький цифровий податок як надмірне навантаження на американські концерни Google, Apple, Facebook і Amazon та дискримінацію. Водночас Лайтхайзер оголосив, що його відомство вивчає питання про те, чи є необхідність розслідування щодо обґрунтованості податків на цифрові послуги в Австрії, Італії та Туреччині.

Цифровий податок у Франції для інтернет-велетнів

У липні 2019 року президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про встановлення тривідсоткового податку на оборот коштів, пов'язаний з продажем великими технологічними компаніями цифрових послуг на території Франції. Йдеться, зокрема, про продаж реклами в інтернеті та доходи від продажу персональних даних користувачів, уточнюється на сайті уряду Франції.

Його зобов'язані платити концерни, річний оборот яких в усьому світі складає не менше 750 мільйонів євро, з яких не менше 25 мільйонів припадають на Францію.

За інформацією німецько-французького суспільно-правового телеканалу Arte, тільки цього року цифровий податок повинен принести французькому бюджету близько 400 мільйонів євро. У 2020 році збори повинні сягнути 650 мільйонів євро. Франція стала першою країною в ЄС, яка запровадила власний цифровий податок. При цьому Париж сигналізував, що готовий скасувати національний цифровий податок, якщо аналогічний захід буде розроблений на рівні Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Пізніше, в липні 2019 року, торгове представництво США оголосило про початок розслідування щодо французького податку на цифрові послуги, щоб визначити, чи є він необґрунтованим або дискримінаційним. У свою чергу, президент США Дональд Трамп розкритикував французький цифровий податок в Twitter, назвавши його запровадження "дурістю Макрона".