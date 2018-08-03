 США планують до 2020 року створити космічні війська на тлі загроз з Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2018

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Новини

США планують до 2020 року створити космічні війська на тлі загроз з Росії

"Зоряні війни" можуть стати реальністю для США. Адміністрація Дональда Трампа планує створити Космічні сили США. Причина - загрози з боку Росії та Китаю.

Американський супутник GPS

Космічні сили США опікуватимуться захистом штучних супутників

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс заявив, що країна створить окремі Космічні сили до 2020 року. Плани він пояснив необхідністю зберігати перевагу США в космосі на тлі зростання конкуренції та загрозз боку Росії та Китаю, повідомляє агенція AP. Президент Дональд Трамп закликав до створення "окремих, проте рівноправних" сил, які стануть шостими у загальній структурі збройних сил США. Він також опублікував твіт на підтримку викладеного Пенсом плану.

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"Настав час для написання наступної видатної сторінки в історії наших збройних сил, підготуватися до нового поля бою, де найкращі та найхоробріші американці стримуватимуть і перемагатимуть нове покоління загроз", - цитує Пенса AFP. Відповідний план ще має бути затверджено Конгресом.

Створення нового роду військ вимагатиме значних ресурсів. Однак потреба у ньому стає більш нагальною через розвиток Росією та Китаєм зброї проти штучних супутників. Через зростання ролі космічних апаратів у США і хочуть створити сили, які зокрема опікуватимуться захистом супутників, уточнює AP.

У США в кінці холодної війни діяла Стратегічна оборонна ініцатива (SDI), відома як "зоряні війни". Її метою було створення систем протиракетної оборони з елементами, які би базувалися у космосі. Програму пригальмували та перейменували у 1990-х роках, проте за адміністрації Джорджа Буша-молодшого їй дали нове дихання. Наразі вона працює як Агентство з захисту від ракет (MDA) та опікується обороною від балістичної зброї.

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