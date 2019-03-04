США перенесли консульство з питань палестинців до посольства в Єрусалимі

Сполучені Штати створили єдину дипломатичну місію в Єрусалимі. У понеділок, 4 березня, генеральне консульство, що обслуговує палестинців, об'єднали в єдине відомство з новим посольством країни у Єрусалимі, повідомляється на сайті Державного департаменту.

Про відкриття нового відділу посольства, що займатиметься палестинськими питаннями, заявляв ще в жовтні 2018 року державний секретар США Майк Помпео. Такі заяви викликали різку критику з боку палестинців. Останні побоюються, що нинішній курс адміністрації Дональда Трампа нехтує бажанням палестинців отримати Палестинську державу, передає агенція dpa.

Місто розбрату - історія Єрусалима Місто Давида Згідно зі Старим Заповітом, близько 1000 року до нашої ери ізраїльський цар Давид захопив місто, яке доти населяли євусити. Відтак Давид переніс сюди власну резиденцію і зробив з Єрусалима релігійний центр свого царства. За Біблією, син та наступник Давида - цар Соломон - спорудив перший Храм для Ягве, Бога Ізраїлевого. Відтоді Єрусалим став центром юдаїзму.

Місто розбрату - історія Єрусалима Перше руйнування Вавилонський цар Навуходоносор ІІ захоплював Єрусалим у 597 та 586 рр. до нашої ери. Першого разу вавилонський правитель взяв у полон царя Єгояхіма разом із юдейською елітою, військовими та ремісниками, а другого - вщент зруйнував місто й Храм. Після того, як Вавилон захопив перський цар Кір ІІ, юдеям дозволили повернутись на батьківщину та відбудувати Храм.

Місто розбрату - історія Єрусалима Римське та візантійське панування Починаючи з 63 року до н.е. Єрусалим перебуває під пануванням Рима. Місцеве населення протестує, що має наслідком Юдейську війну, розпочату у 66 році н.е. Чотири роки по тому війна завершується перемогою Рима і другим зруйнуванням Єрусалима та Храму римлянами. Епоха римського та візантійського панування в регіоні триває близько 700 років.

Місто розбрату - історія Єрусалима Завоювання арабами Арабські війська, що вдерлися на землі візантійців, увійшли і в Палестину. За наказом халіфа Омара загони арабів 637 року оточили та захопили Єрусалим. Це стало початком мусульманського панування, під час якого регіон потрапляв під контроль різних мусульманських правителів. Місто часто переживало облоги та переходило з рук в руки.

Місто розбрату - історія Єрусалима Епоха Хрестових походів Християнський світ відчував дедалі більшу загрозу з боку турків-сельджуків, чиє правління розпочалося 1070 року. Тож Папа Урбан ІІ закликав до Хрестового походу. Впродовж майже 200 років європейці провели п'ять Хрестових походів саме з метою захопити Єрусалим. Іноді це вдавалося. Але 1244 року хрестоносці остаточно втратили контроль над містом, і воно знову перейшло під контроль мусульман.

Місто розбрату - історія Єрусалима Османи та британці Після завоювання у XVI столітті турками-османами Єгипту та Аравії Єрусалим став адміністративним центром османської провінції. Перші десятиліття османського пануння принесли місту значний економічний підйом. Після перемоги британців над турками 1917 року Палестина та Єрусалим перейшли під контроль Великобританії.

Місто розбрату - історія Єрусалима Розділене місто Після Другої світової війни британці відмовилися від мандата над Палестиною. ООН проголосувала за поділ територій таким чином, щоб дати батьківщину тим, хто вижив під час Голокосту. Одразу після цього деякі арабські країни оголосили Ізраїлю війну. До 1967 року місто було розділене на ізраїльську західну та йорданську східну частини.

Місто розбрату - історія Єрусалима Східний Єрусалим знову переходить до Ізраїлю 1967 року Ізраїль перемагає у Шестиденній війні проти Єгипту, Йорданії та Сирії. Ізраїльські війська захопили Сінайський півострів, Сектор Гази, Західний берег річки Йордан, Голанські висоти та Східний Єрусалим. Вперше з 1949 року ізраїльтяни знову отримали доступ до Стіни плачу. Офіційно Східний Єрусалим спочатку не анексували, а лише адміністративно інтегрували.

Місто розбрату - історія Єрусалима Мусульмани можуть і надалі відвідувати свої святині Відтоді влада Ізраїлю не забороняла мусульманам відвідувати розташовані в цьому місті мусульманські святі місця, зокрема мечеть Аль-Акса - третьої за значенням святині ісламу. Храмова гора має автономну мусульманську адміністрацію. Мусульмани можуть заходити на Храмову гору та в мечеть Аль-Акса й молитися тут.

Місто розбрату - історія Єрусалима Остаточний статус і досі не визначений Єрусалим і досі вважається перешкодою на шляху до миру між Ізраїлем та Палестиною. 1980 року Ізраїль оголосив усе місто своєю "вічною та неподільною столицею". Після того, як 1988 року Йорданія відмовилася від своїх претензій на Західний берег річки Йордан та Східний Єрусалим, було проголошено Палестинську державу. І ця держава претендує на Східний Єрусалим як свою столицю, принаймні теоретичну. Автор: Інес Айзеле, Валерій Сааков



Натомість у повідомленні американського дипломатичного відомства наголошується, що це рішення "не означає" зміну зовнішньополітичного курсу Вашингтона щодо Палестинських територій - Сектора Гази, Західного берега річки Йордан чи самого Єрусалима. Сполучені Штати не займають певної позиції в питанні щодо кордонів у разі створення Палестинської держави - його мають вирішити самі учасники переговорів, запевняють у Держдепартаменті.

Нагадаємо, у грудні 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю й оголосив про перенесення в це місто посольства Сполучених Штатів. Його офіційне відкриття відбулося у травні 2018 року.

Ізраїль оголосив Єрусалим своєю столицею одразу після завершення Шестиденної війни 1967 року, коли ізраїльтяни отримали контроль і над Східним Єрусалимом. Однак цей крок не визнала Рада Безпеки ООН, котра вже більше 50 років закликає Ізраїль повернути суверенітет над Східним Єрусалимом палестинцям, які вважають його столицею своєї майбутньої держави.

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років Тріумф надії Це сталося. 14 травня 1948 року, останнього дня дії Британського мандату щодо Палестини, уродженець польського Плонська Давид Бен-Гуріон оголосив про заснування Держави Ізраїль. "Ніколи не припинялися молитва та надія про повернення на свою землю та відновлення державної свободи", - проголосив Бен-Гуріон у Тель-Авівському музеї.

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років У Новому Світі Дипломатичний тріумф: прапор нової держави одразу замайорів перед будівлею Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Для ізраїльтян це був ще один крок на шляху до безпеки та свободи: нарешті вони отримали власну державу, що має міжнародне визнання.

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років Найтемніша доба Значення заснування Держави Ізраїль після катастрофи європейського єврейства важко переоцінити: шість мільйонів євреїв загинули від рук нацистів, у тому числі й у таборах смерті, де вбивства відбувалися в індустріальних масштабах. На фото зображені в'язні звільненого радянськими військами концентраційного табору "Освенцім".

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років "День катастрофи" - палестинський погляд Палестинці називають заснування Ізраїлю "Накбою", тобто "днем катастрофи". Близько 700 тисяч осіб були вимушені залишити свої домівки з появою нової держави. Таким чином, заснування Ізраїлю стало також початком близькосхідного конфлікту, який і через 70 років залишається невирішеним, незважаючи на численні мирні ініціативи.

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років Із поглядом у майбутнє Шосе № 2 не тільки з'єднує міста Тель-Авів та Нетанью, а і демонструє наполегливість розвитку молодої держави. Дорога була відкрита в 1950 році уродженкою українського Києва, прем'єр-міністеркою Ізраїлю Голдою Меїр. Вона проводила чіткий курс економічної та соціальної модернізації.

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років Кібуц - "рай для дітей" Кібуци - сільські колективні господарства, трохи схожі на радянські колгсопи, розташовані по всьому Ізраїлю. Побудовані переважно в перші роки після заснування держави. Тут світські або соціалістично орієнтовані громади реалізовували свої ідеї про спільне общинне життя та господарство.

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років Країна готова до оборони Напруження з арабськими сусідами зберігається. У 1967 році воно переростає у "Шестиденну війну", під час якої Ізраїль розгромив нападників із Єгипту, Йорданії та Сирії. Одночасно Ізраїль бере під свій контроль Східний Єрусалим і Західний берег ріки Йордан, що стає початком подальшого напруження у регіоні.

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років Поселення на ворожій території Ізраїльська поселенська політика веде до нового напруження із палестинцями. Палестинська національна адміністрація закидає Ізраїлю те, що будівництво поселень унеможливлює створення майбутньої Палестинської держави. Організація Об'єднаних Націй також засуджує будівництво поселень. Втім, Ізраїль лишається непохитним.

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років Гнів, ненависть, каміння Узимку 1987 року палестинці розпочали насильницьке повстання проти ізраїльського панування на окупованих територіях. Протест, відомий як перша Інтифада, розпочався в місті Газа і швидко поширився на Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан. Повстання тривало багато років і закінчилося підписанням угоди в Осло 1993 року.

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років Нарешті мир? За посередництва колишнього президента США Білла Клінтона прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабин, батьки якого походять з Київщини, та лідер Організації визволення Палестини Ясір Арафат в 1993 році провели мирні переговори. Вони завершились угодою в Осло, в якій обидві сторони офіційно визнали одне одного. Вбивство Іцхака Рабина за два роки після укладання угод практично паралізувало їх дію.

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років Порожнє крісло Вбивство прем'єра Іцхака Рабина наочно засвідчило політичний розкол ізраїльського суспільства. Помірковані і радикали, світські та ультраортодоксальні знаходили дедалі менше точок дотику. 4 листопада 1995 року Рабина застрелив радикально налаштований студент-юрист. На знімку - прем'єр-міністр, уродженець села Вішнево, Мінської області, Шимон Перес біля порожнього крісла свого попередника.

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років Спроба сказати несказане Голокост накладає свій відбиток на німецько-ізраїльські відносини і сьогодні. У лютому 2000 року тодішній президент ФРН Йоганнес Рау (Johannes Rau) виступив у Кнесеті німецькою мовою. Мова колишніх кривдників у ізраїльському парламенті - величезний виклик для обох сторін, перш за все для нащадків жертв. Але це ще один крок до зближення.

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років Ізраїльська стіна У 2002 році Ізраїль звів мур завдовжки 107 кілометрів на кордоні з палестинськими теренами. Його спорудження дозволило приборкати хвилю страшних терактів, але не вирішити політичні проблеми палестино-ізраїльського конфлікту, який триває вже 70 років.

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років Вшановуючи пам'ять загиблих Новий керівник МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) продовжив тривалу традицію німецько-ізраїльського діалогу та зближення. Свій перший закордонний візит він здійснив до Ізраїлю. На фото - покладання вінків у меморіальному комплексі пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі Автор: Керстен Кніпп, Дмитро Каневський

