США перенесли запровадження санкцій щодо Huawei

Вашингтон переніс запровадження санкцій щодо китайського телекомунікаційного концерну Huawei на три місяці. Як заявив у понеділок, 19 серпня, міністр торгівлі США Уілбур Росс, деякі американські компанії, що знаходяться у сільській місцевості, все ще залежать від китайського постачальника телекомунікаційного обладнання. "Ми даємо їм більше часу, щоб вони відвикли", - сказав він в ефірі каналу Fox Business.

Відтермінування запровадження санкцій щодо Huawei не змінює той факт, що уряд США класифікує компанію як ризик для безпеки країни. Вашингтон обвинувачує китайський концерн в саботажі та шпигунстві на користь уряду КНР. Huawei, своєю чергою, заперечує такі обвинувачення і наголошує, що працює незалежно від китайського уряду.

У травні цього року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану в телекомунікаційній сфері, яким заборонив використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни.

У "чорному списку" опинився і китайський концерн Huawei Technologies, що обмежило його можливості для продажу обладнання на території США, а також оновлення програм на вже проданій продукції по всьому світу. Huawei оцінював збитки від санкцій США у 30 мільярдів доларів. Однак 29 липня Трамп розпорядився відновити поставки американськими підприємствами продукції для Huawei.

Суперечка щодо Huawei відбувається на тлі гострого торговельного конфлікту між США та Китаєм, який триває вже понад півтора року. У травні 2019 року США підвищили з 10 до 25 відсотків ставки ввізного мита на низку китайських товарів річним обсягом імпорту у 250 мільярдів доларів. Згодом президент США Дональд Трамп розпорядився розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита. Зокрема, у серпні Трамп оголосив про запровадження додаткових 10-відсоткових мит на імпортні товари з Китаю загальним обсягом 300 мільярдів доларів.