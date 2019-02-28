 США передадуть Україні три катери Island до кінця 2021 року - ВМС ЗСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2020

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США передадуть Україні три катери Island до кінця 2021 року - ВМС ЗСУ

Перші два катери увійдуть до складу Військово-морських сил ЗС України вже в травні 2021 року, повідомив начальник управління кораблебудування командування ВМС ЗС України Василь Радчук.

США передадуть Україні три патрульних катери

США передадуть Україні три патрульних катери

До кінця 2021 року США передадуть Військово-морським силам Збройних сил України ще три патрульні катери типу Island. Про це у середу, 29 січня, заявив начальник управління кораблебудування командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Василь Радчук за підсумками переговорів із представниками берегової охорони США.

"Зустріч відбувається в рамках програми постачання катерів берегової оборони США в Україну. Наразі обговорюється питання постачання ще трьох катерів протягом поточного та наступного років", - розповів він, повіомила пресслужба ВМС ЗСУ у соцмережі Facebook.

Радчук зазначив, що перед передачею ще має бути здійснена модернізація катерів, а також підготовка екіпажів. "Ми очікуємо, що до кінця 2020 року катери будуть повністю готові до прийому екіпажів, які ми відправимо на підготовку на початку 2021 року. Попередньо перші два катери увійдуть до складу Військово-морських сил ЗС України вже в травні 2021 року, наступний - із невеликим інтервалом", - розповів він.

DW.COM

Замороження військової допомоги США для України влітку було пов'язано з рослідуваням щодо втручання в американські вибори в 2016 році, заявили спершу в Білому домі, але незабаром забрали свої слова назад. (18.10.2019)

Також сторони обговорили можливість підготовки катерів до передання і навчання екіпажів за рахунок іноземної сторони та можливості додаткової підготовки на базі військової частини берегової охорони США в Балтиморі українських інструкторів.

Катери типу Island у своїй базовій комплектації мають водотоннажність 168 тонн, довжину 34 метри та ширину 6,4 метра. Вони розвивають швидкість до 29,5 вузла. Команда за нормативами США складається з 16 осіб, зокрема двох офіцерів. З озброєння у катера є 25-міліметрова гармата та два кулемети. Минулого року Україні було передано два швидкісних катери типу Island.

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