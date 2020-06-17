 США офіційно повідомили ООН про вихід з ВООЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2020

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Новини

США офіційно повідомили ООН про вихід з ВООЗ

Заяву про вихід США із ВООЗ передано генеральному секретарю ООН, кажуть у Вашингтоні. Дональд Трамп раніше закидав ВООЗ залежність від китайського уряду.

Дональд Трамп пригрозив виходом із ВООЗ у середині травня

Дональд Трамп пригрозив виходом із ВООЗ у середині травня

Сполучені Штати офіційно повідомили Організацію Об'єднаних Націй (ООН) про свій вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Відповідну заяву передано генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, повідомив у вівторок, 7 липня, високопоставлений представник адміністрації США агентству новин dpa. За його словами, вихід набуде чинності за рік - 6 липня 2021 року.

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Про офіційний вихід з ВООЗ адміністрація поінформувала також Конгрес. Про це зокрема повідомив провідний представник Демократичної партії у комітеті із закордонних відносин Сенату Боб Менендес.

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Про намір вийти із ВООЗ президент США Дональд Трамп заявив ще у травні- в розпал пандемії коронавірусної хвороби. Цей намір президента США викликав різку критику в багатьох країнах світу. Трамп закидав ВООЗ залежність від китайського уряду та неадекватну і надто повільну реакцію на спалах коронавірусу в Ухані. Президент США фактично зробив організацію співвідповідальною за велику кількість смертей та заявляв про небажання ВООЗ проводити необхідні реформи всередині організації. При цьому він неодноразово підкреслював той факт, що США сплачують більше коштів до бюджету організації, ніж Китай.

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Трамп ще у квітні призупинив сплату внесків США до бюджету ВООЗ, чим також накликав на себе критику міжнародної спільноти. Вашингтон до цього часу був найбільшим платником до бюджету ВООЗ - цього року обов'язковий внесок мав становити близько 116 мільйонів доларів.

При цьому президент США перебуває під вогнем нищівної критики всередині країни за реакцію його адміністрації на поширення коронавірусної інфекції. Трамп тривалий час намагався применшити небезпечність захворювання. За даними Інституту Джонса Хопкінса, у США зафіксовано вже майже три мільйони випадків зараження коронавірусом, понад 130 тисяч людей, у яких підтвердили інфікування, померли.

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