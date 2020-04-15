 США оголосили грант на ″викриття дезінформації РФ на медичні теми″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2020

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Новини

США оголосили грант на "викриття дезінформації РФ на медичні теми"

Державний департамент США оголосив конкурс на отримання гранту у 250 тисяч доларів. Його учасники мають опублікувати звіт про дезінформаіцйні кампанії Росії та СРСР у сфері охорони здоров'я.

США оголосили грант на викриття дезінформації РФ на медичні теми

США оголосили грант на "викриття дезінформації РФ на медичні теми"

Бюро глобальних зв'язків з громадськістю Державного департаменту США у п'ятницю, 22 травня, оголосило про конкурс для отримання гранту на 250 тисяч доларів, переможці якого мають проаналізувати російські дезінформаційні кампанії в сфері охорони здоров'я.

Заявки на цей грант зможуть подати іноземні некомерційні організації, вищі навчальні заклади та комерційні структури. Вони повинні "мати досвід аналізу протидії російській дезінформації", а також стратегіями для "підготовки звіту про російські та радянські кампанії з дезінформації, пов’язані зі сферою охорони здоров'я".

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Посольство РФ вже розкритикувало ініціативу Держдепартаменту США. Нагадаємо, що за останніми офіційними даними, всього у Росії нарахували 326,4 тисяч інфікованих коронавірусною хворобою COVID-19 та 3249 спричинених нею смертей.

Утім, видання Financial Times і The New York Times раніше повідомили, що кількість жертв від наслідків зараження новим коронавірусом у Росії може бути на 70 відсотків вище, ніж в офіційній статистиці. МЗС РФ вимагає від цих медіа спростувати цю інформацію.

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