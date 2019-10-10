В ЄС заявили про зростання дезінформації з Росії щодо коронавірусу

Структури Євросоюзу фіксують активізацію дезінформації, зокрема з Росії, у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це заявив під час брифінгу в Єврокомісії у середу, 18 березня, офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає кореспондент DW.

"З початком поширення коронавірусу і COVID-19 ми спостерігаємо збільшення кількості дезінформації, що вводить в оману, неприкритої брехні", - заявив він. За його словами, частина цієї дезінформації надходить з Росії, але вона - не єдине джерело фейків, що стосуються коронавірусу. "Ми побачили зростання дезінформації ззовні ЄС, зокрема і з Росії, з джерел, розташованих в Росії або ж пов'язаних з прокремлівськими джерелами", - зазначив Стано.

Він нагадав, що в ЄС діє робоча група зі стратегічних комунікацій "Схід" (East StratCom), що займається виявленням, відстеженням джерела, викриттям і виправленням фейкових новин: "Ми працюємо над запобіганням тому, щоб нинішньою ситуацією зловживали гравці з дуже поганими намірами".

Брюссель веде діалог з усіма партнерами

На питання, чи говорять політики або дипломати ЄС на цю тему з Росією, Стано відповів, що Брюссель веде діалог з усіма партнерами з питань, що становлять взаємний інтерес: "Однак ви знаєте офіційну відповідь Росії: вони дистанціюються і кажуть, що це не вони".

Стано звернувся до всіх користувачів соцмереж з проханням ретельно перевіряти будь-яку інформацію, яку вони поширюють, завжди звертати увагу на джерела та довіряти тільки надійним. "Хто б не поширював дезінформацію, вони грають з людськими життями", - поскаржився він.