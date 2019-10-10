 В ЄС заявили про зростання дезінформації з Росії щодо коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В ЄС заявили про зростання дезінформації з Росії щодо коронавірусу

З початком епідемії коронавірусу російські джерела почали поширювати в Євросоюзі дезінформацію, пов'язану з COVID-19. Про це заявили у зовнішньополітичній службі ЄС.

Росію обвинувачують в дезінформації щодо пандемії

Росію обвинувачують в дезінформації щодо пандемії

Структури Євросоюзу фіксують активізацію дезінформації, зокрема з Росії, у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це заявив під час брифінгу в Єврокомісії у середу, 18 березня, офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає кореспондент DW.

"З початком поширення коронавірусу і COVID-19 ми спостерігаємо збільшення кількості дезінформації, що вводить в оману, неприкритої брехні", - заявив він. За його словами, частина цієї дезінформації надходить з Росії, але вона - не єдине джерело фейків, що стосуються коронавірусу. "Ми побачили зростання дезінформації ззовні ЄС, зокрема і з Росії, з джерел, розташованих в Росії або ж пов'язаних з прокремлівськими джерелами", - зазначив Стано.

Він нагадав, що в ЄС діє робоча група зі стратегічних комунікацій "Схід" (East StratCom), що займається виявленням, відстеженням джерела, викриттям і виправленням фейкових новин: "Ми працюємо над запобіганням тому, щоб нинішньою ситуацією зловживали гравці з дуже поганими намірами".

Брюссель веде діалог з усіма партнерами

На питання, чи говорять політики або дипломати ЄС на цю тему з Росією, Стано відповів, що Брюссель веде діалог з усіма партнерами з питань, що становлять взаємний інтерес: "Однак ви знаєте офіційну відповідь Росії: вони дистанціюються і кажуть, що це не вони".

Стано звернувся до всіх користувачів соцмереж з проханням ретельно перевіряти будь-яку інформацію, яку вони поширюють, завжди звертати увагу на джерела та довіряти тільки надійним. "Хто б не поширював дезінформацію, вони грають з людськими життями", - поскаржився він.

Дивитись відео 06:04

Коронавірус: "Віденська клініка" не рекомендує, або 10 фейків про Covid-19 (17.03.2020)

DW.COM

Європарламент хоче боротися з російською пропагандою

Євродепутати ухвалили резолюцію про зовнішнє втручання у вибори в ЄС. У ній Росію назвали головним джерелом кампаній з поширення фейків і закликали Єврокомісію підтримати сусідів у боротьбі з дезінформацією. (10.10.2019)  

Також за темою

Russia Today RT TV Sender Moskau Russland

Європарламент хоче боротися з російською пропагандою 10.10.2019

Євродепутати ухвалили резолюцію про зовнішнє втручання у вибори в ЄС. У ній Росію назвали головним джерелом кампаній з поширення фейків і закликали Єврокомісію підтримати сусідів у боротьбі з дезінформацією.

Europaparlament in Straßburg

Європарламент рекомендував призначити спецпосланця ЄС щодо України 13.03.2019

Спецпосланець Євросоюзу щодо України має відстежувати ситуацію з правами людини на окупованих територіях, реалізацію мінських угод, зниження напруги в районі Азовського моря і захист прав переміщених осіб.

Symbolbild Fake News

Для чого у ЄС запустили систему сповіщення про дезінформацію 18.03.2019

Євросоюз створив систему швидкого сповіщення про дезінформацію. У ній беруть участь як Єврокомісія, так і країни ЄС. DW пояснює, як система працюватиме і для чого вона потрібна.

Реклама

Докладно

Спорожнілі кафе, баре та нічні клуби - Берлін не впізнати! (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

Як Берлін протистоїть коронавірусу (відео)

Суспільне і культурне життя в столиці ФРН, зазвичай переповненій туристами, практично зупинилося. Репортаж DW.  

Коронавірус паралізував життя українців

Через коронавірус Україна втратила доступ до ринків капіталу

Пандемія відрізала Україну від ринків капіталу, констатував у розмові з DW експерт German Economic Team Давід Шага.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  