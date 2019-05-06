 США можуть спрямувати 120 тисяч військових на Близький Схід - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США можуть спрямувати 120 тисяч військових на Близький Схід - ЗМІ

США вивчають можливість передислокації 120 тисяч військових на Близький Схід у випадку ескалації кризи навколо іранської ядерної програми, повідомляє New York Times. Про вторгнення до Ірану, однак, не йдеться.

Американські військові

Американські військові

Пентагон може спрямувати на Близький Схід 120 тисяч військових у випадку загострення ситуації навколо ядерної програми Ірану. Про це в понеділок, 13 травня, повідомило видання New York Times.

За даними видання, виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан ще 7 травня представив план перекидання військ радникам американського президента Дональда Трампа. Втім, у документі не йдеться про вторгнення до Ірану - для цього була би потрібна більша кількість солдатів.

Поки що не відомо, чи погодився Трамп на відправку цього контингенту на Близький Схід. Розробити план, за даними New York Times, наказав радник з національної безпеки президента США Джон Болтон.

DW.COM

Посилення військової присутності США у Перській затоці було загрозою для Ірану в минулому, але не зараз, заявив представник Корпусу вартових ісламської революції, натякнувши, що Тегеран готовий дати відсіч Вашингтону. (12.05.2019)

Міноборони США схвалило відправку до країн Перської затоки військового корабля і ракетного комплексу Patriot. Раніше в регіон відрядили авіаносець та бомбардувальники B-52. (11.05.2019)

Нагадаємо, що 13 травня Європейський Союз закликав США до стриманості стосовно Ірану. На відміну від Вашингтона, в Брюсселі мають намір і надалі дотримуватися умов ядерної угоди з Тегераном, доки Іран виконує її умови. За словами Могеріні, ЄС закликає "всі сторони до максимальної стриманості".

"Ми не хочемо воєнної ескалації", - заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) після зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео в Брюсселі. Помпео прибув до Брюсселя з незапланованим візитом, щоб обговорити ситуацію, що склалася навколо Ірану, з міністрами закордонних справ ФРН, Франції та Великобританії, а також з верховною представницею ЄС із зовнішньої політики Федерікою Могеріні.

Також за темою

Abraham Lincoln Flugzeugträger USA

США спрямують авіаносну групу на Близький Схід 06.05.2019

США спрямують на Близький Схід авіаносну ударну групу, що має надіслати "чіткий сигнал" Ірану, повідомив радник з національної безпеки президента США Джон Болтон.

Abraham Lincoln Flugzeugträger USA

Іран вважає, що США ведуть проти нього "психологічну війну" 07.05.2019

В Ірані назвали "веденням психологічної війни" заяву радника з національної безпеки президента США Джон Болтона про те, що США надсилають на Близький Схід авіаносну групу.

USA, New York: USS Arlington

США посилюють військову присутність у Перській затоці 11.05.2019

Міноборони США схвалило відправку до країн Перської затоки військового корабля і ракетного комплексу Patriot. Раніше в регіон відрядили авіаносець та бомбардувальники B-52.

Реклама

Докладно

Інгріда Шимоніте і Гітанас Науседа

Які зміни чекають на Литву після зміни президента

До другого туру виборів президента Литви вийшли екс-міністерка фінансів Шимоніте і економіст Науседа.  

Дональд Трамп

Трамп сподівається залагодити торговий конфлікт з Китаєм

Президент США Дональд Трамп розраховує на успіх переговорів, проведених в Китаї главою мінфіну США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  