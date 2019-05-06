США можуть спрямувати 120 тисяч військових на Близький Схід - ЗМІ

Пентагон може спрямувати на Близький Схід 120 тисяч військових у випадку загострення ситуації навколо ядерної програми Ірану. Про це в понеділок, 13 травня, повідомило видання New York Times.

За даними видання, виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан ще 7 травня представив план перекидання військ радникам американського президента Дональда Трампа. Втім, у документі не йдеться про вторгнення до Ірану - для цього була би потрібна більша кількість солдатів.

Поки що не відомо, чи погодився Трамп на відправку цього контингенту на Близький Схід. Розробити план, за даними New York Times, наказав радник з національної безпеки президента США Джон Болтон.

Нагадаємо, що 13 травня Європейський Союз закликав США до стриманості стосовно Ірану. На відміну від Вашингтона, в Брюсселі мають намір і надалі дотримуватися умов ядерної угоди з Тегераном, доки Іран виконує її умови. За словами Могеріні, ЄС закликає "всі сторони до максимальної стриманості".

"Ми не хочемо воєнної ескалації", - заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) після зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео в Брюсселі. Помпео прибув до Брюсселя з незапланованим візитом, щоб обговорити ситуацію, що склалася навколо Ірану, з міністрами закордонних справ ФРН, Франції та Великобританії, а також з верховною представницею ЄС із зовнішньої політики Федерікою Могеріні.