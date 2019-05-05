 США зняли санкції з генерала, який виступив проти Мадуро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2019

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Новини

США зняли санкції з генерала, який виступив проти Мадуро

США зняли фінансові санкції з венесуельського генерала Мануеля Фігуери, який виступив проти уряду Ніколаса Мадуро.

Майк Пенс

Майк Пенс

США зняли санкції з венесуельського генерала, який перейшов на бік опозиції. Про це ввечері у вівторок, 7 травня, повідомив віце-президент США Майк Пенс.

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Леопольдо Лопес був звільнений військовослужбовцями, які підтримали тимчасового президента Хуана Гуайдо під час спроби повалити уряд Ніколаса Мадуро. Після її провалу Лопес з сім'єю переховується у посольстві Іспанії. (03.05.2019)

Під час протестів 30 квітня голова Венесуели Ніколас Мадуро був готовий улетіти в Гавану, але Росія відмовила його, заявив державний секретар США Майк Помпео. Мадуро та Москва назвали це брехнею. (01.05.2019)

За його словами, зняття фінансових санкцій з генерала Мануеля Фігуери, який очолював розвідувальну установу Венесуели, має на меті підштовхнути інших військових до припинення підтримки уряду Ніколаса Мадуро, повідомляє агентство AP. Фігуера був єдиним представником режиму, який підтримав опозицію під час її нещодавньої спроби повалити Мадуро.

Тим часом Верховний суд Венесуели 7 травня відкрив кримінальне провадження проти шістьох опозиційних депутатів, яким закидають "зраду батьківщини" та "пдібурювання до повстання". У свою чергу, Пенс оголосив, що США розширять санкції проти 25 членів Верховного суду. Під американськими санкціями вже перебувають близько 150 венесуельських  посадовців та компаній.

Нагадаємо, що 30 квітня тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо оголосив про початок "останньої фази" плану щодо повалення голови держави Ніколаса Мадуро. Він заявив, що його підтримують військові, однак уряд країни спростував це та зберіг контроль над армією.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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