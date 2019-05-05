США зняли санкції з генерала, який виступив проти Мадуро

США зняли санкції з венесуельського генерала, який перейшов на бік опозиції. Про це ввечері у вівторок, 7 травня, повідомив віце-президент США Майк Пенс.

За його словами, зняття фінансових санкцій з генерала Мануеля Фігуери, який очолював розвідувальну установу Венесуели, має на меті підштовхнути інших військових до припинення підтримки уряду Ніколаса Мадуро, повідомляє агентство AP. Фігуера був єдиним представником режиму, який підтримав опозицію під час її нещодавньої спроби повалити Мадуро.

Тим часом Верховний суд Венесуели 7 травня відкрив кримінальне провадження проти шістьох опозиційних депутатів, яким закидають "зраду батьківщини" та "пдібурювання до повстання". У свою чергу, Пенс оголосив, що США розширять санкції проти 25 членів Верховного суду. Під американськими санкціями вже перебувають близько 150 венесуельських посадовців та компаній.

Нагадаємо, що 30 квітня тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо оголосив про початок "останньої фази" плану щодо повалення голови держави Ніколаса Мадуро. Він заявив, що його підтримують військові, однак уряд країни спростував це та зберіг контроль над армією.