 США звинуватили Росію у випробуваннях космічної зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США звинуватили Росію у випробуваннях космічної зброї

Як наголошується в заяві космічного командування США, випробування пройшли 15 липня. У них брав участь російський супутник "Космос-2543", від якого відокремився якийсь об'єкт.

Illustration Kommunikationssatellit über Erdkugel (picture-alliance/imagebroker/O. Maksymenko)

Росія провела на навколоземній орбіті випробування протисупутникової зброї. Про це йдеться в заяві космічного командування США, опублікованій в четвер, 23 липня.

Читайте також: У НАТО оголосили космос окремою сферою проведення операцій

Як наголошується в документі, випробування пройшли 15 липня. У них брав участь супутник "Космос-2543", від якого відокремився якийсь об'єкт. Що це був за об'єкт, у заяві не вказується, але підкреслюється, що США мають докази того, що це були випробування зброї.

Читайте також: Яких заходів вживатиме НАТО проти нових російських ракет

"Російська супутникова система, яка використовується для проведення цього випробування зброї на орбіті, є тією ж самою супутниковою системою, про яку ми говорили раніше цього року, коли Росія маневрувала поруч з урядовим супутником США. Це ще одне свідчення зусиль Росії з розробки і випробування систем космічного базування, а також із застосування зброї, яка, відповідно до опублікованої Кремлем військової доктрини, ставить під загрозу космічні активи США і наших союзників", - цитує пресслужба слова командувача космічними силами США генерала Джона Реймонда.

Занепокоєння поведінкою РФ в космосі

З аналогічними звинуваченнями на адресу Москви виступили в міноборони Великобританії. Телеканал SkyNews, який процитував главу британської космічної програми Харві Сміта, зазначив, що британське військове відомство вперше публічно критикує російські дії в космосі.

Читайте також:Індія повідомила про збиття супутника ракетою з Землі 

Держдепартамент США офіційно в 2018 і 2020 роках висловлював стурбованість російськими операціями в космосі, вказуючи, що поведінка деяких супутників на орбіті не відповідає їхнім заявленим завданням.

Дивитись відео 07:14

Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ "Південне" (16.07.2020)

 

Також за темою

Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ "Південне" (16.07.2020) 16.07.2020

У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків у США та ЄС ці та інші проекти продовжують розвиватися. Що тримає молодих науковців, і чи є в них перспективи в Україні?

NASA Programm Artemis

Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ "Південне" (відео) 16.07.2020

У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків до США та ЄС, ці проєкти продовжують розвиватися.

USA | Atlas V Rakete | United Launch Alliance

У США випробовують заміну російським ракетним двигунам РД-180 05.07.2020

Днями заснована мільярдером Джеффом Безосом компанія Blue Origin передала замовнику перший ракетний двигун BE-4 для випробувань. Ця рушійна установка допоможе США відмовитися від російських РД-180.

Реклама

Докладно

Під час протестів у Мінську

Шефство над білоруською опозицією - слушна ідея

Німецькі політики не залишаються байдужими до білоруських опозиціонерів, пише Єнс Турау.  

Виробництво літію в Болівії

У Німеччині видобуватимуть літій без шкоди для природи?

У ФРН розробили технологію, що дозволяє виробляти літій у промислових масштабах екологічно безпечним способом.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  