США засудили затримання активістів протестного руху в Гонконгу

У Держдепартаменті США засудили затримання щонайменше 14 опозиційних активістів у Гонконгу, які брали участь в антиурядових протестах у 2019 році. Держсекретар США Майк Помпео в суботу, 18 квітня, назвав такі дії несумісними з цінностями свободи слова й мирних зібрань.

"Арешти продемократичних активістів у Гонконзі дуже непокоять. Політизована правоохоронна діяльність суперечить загальним цінностям свободи вираження поглядів, асоціацій та мирних зібрань", - повідомляється на Twitter-сторінці Помпео.

Раніше стало відомо, що поліція затримала щонайменше 14 активістів протестного руху. Серед затриманих - засновник газети "Apple Daily" Джиммі Лай, правозахисник Мартін Лі, політики та інші активісти, пише інформагенція dpa. Пізніше затриманих відпустили після внесення застави, але тепер на них чекає суд.

Як повідомлялося, в Гонконгу з весни 2019 року тривали масові протести, що почалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю. Відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, які часто переростали в насильницьке протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, яких немає в материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.