США запропонували Ірану переговори без попередніх умов

США готові долучитися без жодних попередніх умов до "серйозних переговорів" із Іраном. Про це у листі до Ради Безпеки ООН написала постійна представниця Вашингтона при раді Келлі Крафт, повідомляється у четвер, 9 січня.

Відповідно до листа, метою цих переговорів буде запобігання "подальшим загрозам міжнародному миру та безпеці або ескалації з боку іранського режиму".

Також у листі Крафт пояснює ліквідацію іранського генерала і командувача спецпідрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) "Аль-Кудс" Касема Сулеймані міркуваннями самооборони. Вона зазначила, що Вашингтон діяв у відповідності до статті 51 Статуту ООН та додала, що для захисту інтересів США на Близькому Сході подібні акції можуть бути повторені.

Сулеймані ліквідували 3 січня під час американського ракетного удару, авторизованого президентом США Дональдом Трампом.

У відповідь на вбивство Сулеймані у ніч на 8 січня Іран завдав удару зі своєї території більш ніж десятком ракет по двох військових базах у Іраку, на яких перебували військові США та інших країн антитерористичної коаліції. Ракетна атака тривала близько 30 хвилин, загалом було випущено 22 ракети. Жертв та постраждалих атаки не було.

При цьому постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі також написав Раді Безпеки листа, в якому іранський ракетний удар був названий "актом самозахисту" і пропорційною відповіддю на загибель Сулеймані у відповідності до статті 51 Статуту ООН.