 США запровадили санкції проти 33 фізичних та юридичних осіб з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

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Новини

США запровадили санкції проти 33 фізичних та юридичних осіб з РФ

Понад 30 представників російських силових структур, а також організацій потрапили під нові штрафні заходи США. Раніше Дональд Трамп підписав указ щодо підтримання режиму антиросійських санкцій.

Емблема Держдепартаменту США

Емблема Держдепартаменту США

Уряд США запровадив у четвер, 20 вересня, санкції проти 33-х російських громадян та юридичних осіб. У Держдепартаменті США повідомили, що під санкції потрапили представники російських силових відомств, спецслужб і оборонного сектора. У Держдепартаменті США наголосили, що розширення списку осіб і компаній, що підпадають під санкції, покликане "примусити Росію заплатити за її втручання у виборчий процес у США, неприпустиму поведінку у Східній Україні та інші злонамірні дії", цитує агентство dpa. Санкції запроваджено на виконання ухваленого влітку минулого року Конгресом закону (CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act).

У санкційному списку, оприлюдненому Держдепом США, перелічені 27 фізичних і шість юридичних осіб з Росії. Серед підсанкційних фізичних осіб керівник - ГРУ РФ Ігор Коробов та бізнесмен Євген Пригожин. У переліку юридичних осіб, три, пов'язані з оборонним сектором Росії, пише "Інтерфакс". Це "ПВК Вагнера", ТОВ "Оборонлогістика" та "Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод імені Гагаріна".

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13 вересня спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прибуває з візитом до Києва. В інтерв'ю DW перед початком візиту Волкер поклав на РФ відповідальність за брак поступу на переговорах. (12.09.2018)

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який запроваджує на кожних виборах систематичну оцінку того, чи було втручання ззовні у виборчий процес. (12.09.2018)

Президент США Дональд Трамп підписав нові розширені санкції проти Росії, Ірану та Північної Кореї. Санкції спрямовані зокрема проти енергетичного сектора РФ. (02.08.2017)

Держдепартамент США також запровадив санкції проти фірми, пов'язаної з міністерством оборони Китаю, за те, що та в обхід антиросійських санкцій придбала у РФ військовий літак Су-35 та обладнання для ракетної системи класу "земля-повітря" С-400. Під санкції також потрапив директор зазначеної фірми.

Уквз Трампа щодо санкцій

Раніше цього ж дня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив Сенат та Палату представників Конгресу США про підписання указу щодо  продовження запровадження обмежувальних заходів проти Росії. Відповідний лист був оприлюднений на сайті Білого дому.

У листі Трампа йдеться про те, що міністр фінансів США отримає необхідні повноваження для продовження запровадження антиросійських санкцій в рамках відповідного законодавчого акту (International Emergency Economic Powers Act). Водночас департаменти та агенції уряду США матимуть вжити всіх необхідних заходів, аби переконатися в повній імплементації цих обмежувальних заходів.

"Ці санкції можуть передбачати заборону на деякі фінансові транзакції, замороження власності, заборону на видачу експортних ліцензій, відмову у візах та у в'їзді на територію США", - зазначено в документі президента США.

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Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)

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