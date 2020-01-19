США запровадили санкції проти Організації з атомної енергії Ірану та її керівника Алі Акбара Салехі. Про це у четвер, 30 січня, повідомило міністерство фінансів США. Ці санкції пов'язані з указом президента США Дональда Трампа, "який націлений проти розповсюджувачів зброї масового ураження та їхніх прибічників", зазначив спецпредставник США з питань Ірану Браян Хук, додавши, що Організація з атомної енергії Ірану відіграла значну роль у порушенні країною своїх ядерних зобов'язань.

"Вона перевищувала ліміт на запаси урану і рівень його збагачення, голова організації особисто оголосив про встановлення нових сучасних центрифуг, щоб розширити можливості зі збагачення урану", - зазначив Хук.

Водночас США продовжили винятки з антиіранських санкцій за чотирма випадками. "Додатково США продовжує на 60 днів дію винятків (з санкцій - Ред.) за чотирма випадками для Ірану, які дозволяють продовжити проєкти з нерозповсюдження (ядерної зброї - Ред.)", - сказав він. Винятки з санкцій дозволяють іншим країнам взаємодіяти з Іраном у проєктах з іноземною участю в таких об'єктах, як Арак, Фордо, Бушер.

В Ірані заявили, що санкції Вашингтона демонструють його відчай. "Введення санкцій проти Алі Акбара Салехі і організації з атомної енергії Ірану показують відчай Америки і є політичною грою, в яку грає Вашингтон", - заявив представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді, передає іранська інформагенція Tasnim.

Він наголосив, що санкції США неефективні. "Такі заходи не матимуть ефекту на нашу ядерну програму. Ядерна робота Тегерана в мирних цілях буде продовжуватися в повну силу на підставі потреб Ірану", - заявив представник організації.

Ядерну угоду з Іраном уклали влітку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування Заходом економічних санкцій.

Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Після цього США неодноразово розширювали санкції проти Ірану.

У відповідь на це Тегеран поступово відмовляється від зобов'язань, сформульованих у 2015 році при укладенні ядерної угоди. 5 січня іранський уряд заявив, що не вважає себе зобов'язаним дотримуватися умов ядерної угоди. Надалі Тегеран планує розвивати свою ядерну програму та збагачувати уран без обмежень.