 США запровадили санкції проти Організації з атомної енергії Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США запровадили санкції проти Організації з атомної енергії Ірану

Організація з атомної енергії Ірану перевищувала ліміт на запаси урану і рівень його збагачення, тому Вашингтон запровадив проти неї санкції. Тегеран вважає, що цей крок свідчить про відчай США.

Іранський реактор в Араку

Іранський реактор в Араку

США запровадили санкції проти Організації з атомної енергії Ірану та її керівника Алі Акбара Салехі. Про це у четвер, 30 січня, повідомило міністерство фінансів США. Ці санкції пов'язані з указом президента США Дональда Трампа, "який націлений проти розповсюджувачів зброї масового ураження та їхніх прибічників", зазначив спецпредставник США з питань Ірану Браян Хук, додавши, що Організація з атомної енергії Ірану відіграла значну роль у порушенні країною своїх ядерних зобов'язань.

"Вона перевищувала ліміт на запаси урану і рівень його збагачення, голова організації особисто оголосив про встановлення нових сучасних центрифуг, щоб розширити можливості зі збагачення урану", - зазначив Хук.

Водночас США продовжили винятки з антиіранських санкцій за чотирма випадками. "Додатково США продовжує на 60 днів дію винятків (з санкцій - Ред.) за чотирма випадками для Ірану, які дозволяють продовжити проєкти з нерозповсюдження (ядерної зброї - Ред.)", - сказав він. Винятки з санкцій дозволяють іншим країнам взаємодіяти з Іраном у проєктах з іноземною участю в таких об'єктах, як Арак, Фордо, Бушер.

В Ірані заявили, що санкції Вашингтона демонструють його відчай. "Введення санкцій проти Алі Акбара Салехі і організації з атомної енергії Ірану показують відчай Америки і є політичною грою, в яку грає Вашингтон", - заявив представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді, передає іранська інформагенція Tasnim.

Він наголосив, що санкції США неефективні. "Такі заходи не матимуть ефекту на нашу ядерну програму. Ядерна робота Тегерана в мирних цілях буде продовжуватися в повну силу на підставі потреб Ірану", - заявив представник організації.

DW.COM

Попри попередні наміри збагачувати уран без обмежень, Іран заявляє про прихильність ядерній угоді від 2015 року. Уряд країни критикує європейські держави через недостатні зусилля для порятунку договору. (20.01.2020)

Ядерну угоду з Іраном уклали влітку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування Заходом економічних санкцій.

Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Після цього США неодноразово розширювали санкції проти Ірану.

У відповідь на це Тегеран поступово відмовляється від зобов'язань, сформульованих у 2015 році при укладенні ядерної угоди. 5 січня іранський уряд заявив, що не вважає себе зобов'язаним дотримуватися умов ядерної угоди. Надалі Тегеран планує розвивати свою ядерну програму та збагачувати уран без обмежень.

Також за темою

Iran Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) inspiziert Atomanlage

Іран може переглянути співпрацю з МАГАТЕ 19.01.2020

Якщо країни Європи будуть "несправедливі" щодо Ірану, той відповість "серйозними" заходами, які торкнуться співпраці з МАГАТЕ, заявив голова іранського парламенту.

USA Washington Weißes Haus | Donald Trump, Präsident | Statement Iran

Трамп анонсував нові санкції щодо Ірану 08.01.2020

Президент США оголосив про запровадження нових санкцій щодо Ірану після ударів по американських базах в Іраку. Дональд Трамп заявив, що Тегеран ніколи не зможе отримати ядерну зброю за його президентства.

Iran Schwerwasserreaktor in Arak

Три держави ЄС запустили механізм вирішення спорів щодо ядерної угоди з Іраном 14.01.2020

Німеччина, Франція та Великобританія підкреслюють, що мають на меті врятувати ядерну угоду з Іраном. На цьому наполягає і Жозеп Боррель, який буде координатором передбаченої в угоді Спільної комісії.

Реклама

Докладно

Krimtataren Fahne Stacheldraht (picture-alliance/Zuma/S. Glovny)

РФ "збирає" в Криму заручників для обміну з Україною

У 2019 році в Криму незаконно позбавили волі 43 людини, йдеться у звіті Кримської правозахисної групи.  

Ukraine Landwirtschaft Weizenernte (Menahem Kahana/AFP/Getty Images)

Продаж землі: чому іноземні фермери проти мораторію (відео)

Іноземні фермери проти позбавлення їх можливості купувати землю в Якраїні після скасування мораторію. Які наслідки?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  