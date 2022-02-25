США запровадили санкції проти Білорусі за сприяння вторгненню РФ в Україну

Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо 24 білоруських фізичних та юридичних осіб у зв'язку з "підтримкою та сприянням", які Мінськ надав вторгненню Росії в Україну. "Ці заходи спрямовані на оборонний сектор та фінансові установи Білорусі - дві сфери, у яких Білорусь має тісні зв'язки з Росією", - йдеться у заяві відомства, поширеній у четвер, 24 лютого.

До списку санкцій Мінфіну, зокрема, потрапили два великі державні банки - "Белінвестбанк" і "Банк Дабрабут", а також ціла низка підприємств оборонної промисловості та органів безпеки. Крім того, обмежувальні заходи стосуються міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, держсекретаря Ради безпеки країни Олександра Вольфовича та бізнесмена Олександра Зайцева, колишнього члена кабінету міністрів, який входить до оточення білоруського правителя Олександра Лукашенка.

Режим Лукашенка "зараз ставить під загрозу суверенітет Білорусі, підтримуючи подальше вторгнення Росії в Україну", зазначила міністерка фінансів США Джанет Єллен. За її словами, Мінфін США "продовжує підривати військовий та фінансовий потенціал Білорусі за допомогою цілеспрямованих санкцій".

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У зв'язку з нападом російських військ на Україну президент США Джо Байден 24 лютого оголосив про запровадження нового пакету "нищівних" санкцій проти Росії, які передбачають поміж іншим заморожування активів великих банків та припинення експорту високотехнологічних товарів до країни.

Влада Великобританії також оголосила про санкції як щодо Росії, так і щодо Білорусі за її сприяння вторгненню.

Нові санкції проти Росії запровадили також Євросоюз, Австралія, Канада, Японія. Під європейські обмеження підпали 351 депутат Держдуми, які голосували за визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР", міністр оборони РФ Сергій Шойгу, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, голова адміністрації президента Антон Вайно, голова КПРФ Геннадій Зюганов, віце-спікер Держдуми Петро Тол , глава RT Маргарита Симон'ян і телеведучий Володимир Соловйов.