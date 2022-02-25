 США запровадили санкції проти Білорусі за сприяння вторгненню РФ в Україну | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 25.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

США запровадили санкції проти Білорусі за сприяння вторгненню РФ в Україну

Під обмеження Мінфіну США підпали 24 фізичні та юридичні особи, включно з міністром оборони Віктором Хреніним, через підтримку Мінськом російської агресії проти України.

Ukraine-Konflikt - Militärübungen in Belarus Alexander Lukaschenko

Олександр Лукашенко

Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо 24 білоруських фізичних та юридичних осіб у зв'язку з "підтримкою та сприянням", які Мінськ надав вторгненню Росії в Україну. "Ці заходи спрямовані на оборонний сектор та фінансові установи Білорусі - дві сфери, у яких Білорусь має тісні зв'язки з Росією", - йдеться у заяві відомства, поширеній у четвер, 24 лютого.

До списку санкцій Мінфіну, зокрема, потрапили два великі державні банки - "Белінвестбанк" і "Банк Дабрабут", а також ціла низка підприємств оборонної промисловості та органів безпеки. Крім того, обмежувальні заходи стосуються міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, держсекретаря Ради безпеки країни Олександра Вольфовича та бізнесмена Олександра Зайцева, колишнього члена кабінету міністрів, який входить до оточення білоруського правителя Олександра Лукашенка.

Режим Лукашенка "зараз ставить під загрозу суверенітет Білорусі, підтримуючи подальше вторгнення Росії в Україну", зазначила міністерка фінансів США Джанет Єллен. За її словами, Мінфін США "продовжує підривати військовий та фінансовий потенціал Білорусі за допомогою цілеспрямованих санкцій".

  • Російські війська рухаються в Україну з Криму, Донбасу й Білорусі

    Що відбувається в Україні після вторгнення Росії

    Російські війська рухаються в Україну з Криму, Донбасу й Білорусі

    Російські війська наступають на Україну з трьох напрямків: з анексованого Криму, з території сепаратистських самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" та з території Білорусі. На фотографії - військова техніка рухається у напрямку кордону з Україною через місто Армянськ у Криму.

  • Звернення президента України Володимира Зеленського

    Що відбувається в Україні після вторгнення Росії

    Звернення президента України Володимира Зеленського

    Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян країни, закликавши їх не піддаватися паніці та "робити все, що потрібно, для підтримки збройних сил". Зі зверненнями до українців глава держави має намір виступати щогодини - він наголосив, що в той час, коли поширюється "багато фейків", вкрай важлива інформація з офіційних джерел.

  • Повітряна карта Європи на сайті FlightRadar

    Що відбувається в Україні після вторгнення Росії

    Повітряна карта Європи на сайті FlightRadar

    Повітряна карта Європи на сайті FlightRadar після початку війни в Україні.

  • Російські ракетні удари по Києву

    Що відбувається в Україні після вторгнення Росії

    Російські ракетні удари по Києву

    О п'ятій ранку в різних частинах Києва було чути звуки ракетних вибухів. На фотографії - полум'я та клуби диму після ударів російських ракет по столиці України.

  • Вибухи в Маріуполі

    Що відбувається в Україні після вторгнення Росії

    Вибухи в Маріуполі

    Два потужні вибухи прогриміли у східній частині Маріуполя. За даними українських держслужб, внаслідок обстрілу спалахнули сім житлових будинків. На фотографії - база ППО в Маріуполі, яка зазнала ракетного удару.

  • Ракетні удари по Харкову

    Що відбувається в Україні після вторгнення Росії

    Ракетні удари по Харкову

    Найпотужніших ракетних ударів зазнав Харків і Харківська область. Внаслідок обстрілу житлового будинку у місті Чугуєві загинула дитина, повідомило українське МНС.

  • Удар по житловому будинку в Чугуєві Харківської області

    Що відбувається в Україні після вторгнення Росії

    Удар по житловому будинку в Чугуєві Харківської області

    Метою російських атак у Харківській області були військовий аеродром у місті Чугуїв і розташовані там військові бази. На фотографії - чоловік сидить перед розбомбленим автомобілем біля житлового будинку у Чугуєві.

  • Уламки російського безпілотника в центрі Києва

    Що відбувається в Україні після вторгнення Росії

    Уламки російського безпілотника в центрі Києва

    Працівники дорожніх служб прибирають із проїжджої частини залишки російського безпілотника, який упав у центрі Києва.

  • Жителі Києва їдуть з міста

    Що відбувається в Україні після вторгнення Росії

    Жителі Києва їдуть з міста

    Дороги на виїзді з Києва заповнені великою кількістю автомобілів, що залишають столицю та прямують до західної частини країни. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про DDOs атаку на офіційні сайти. Оповіщення населення про початок війни відбувається через соціальні мережі.

  • Черги біля банкоматів

    Що відбувається в Україні після вторгнення Росії

    Черги біля банкоматів

    Біля багатьох банкоматів у Києві, Львові та інших містах стоять черги. Національний банк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.

    Автор: Марина Барановська


У зв'язку з нападом російських військ на Україну президент США Джо Байден 24 лютого оголосив про запровадження нового пакету "нищівних" санкцій проти Росії, які передбачають поміж іншим заморожування активів великих банків та припинення експорту високотехнологічних товарів до країни.

Влада Великобританії також оголосила про санкції як щодо Росії, так і щодо Білорусі за її сприяння вторгненню.

Нові санкції проти Росії запровадили також Євросоюз, Австралія, Канада, Японія. Під європейські обмеження підпали 351 депутат Держдуми, які голосували за визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР", міністр оборони РФ Сергій Шойгу, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, голова адміністрації президента Антон Вайно, голова КПРФ Геннадій Зюганов, віце-спікер Держдуми Петро Тол , глава RT Маргарита Симон'ян і телеведучий Володимир Соловйов.

Дивитись відео 07:27

Напад Росії на Україну: як будуть реагувати НАТО і ЄС (24.02.2022)

DW.COM

Президент Польщі Дуда назвав російські бомбардування Києва актом терору

Росія почала війну проти України. РФ завдає удари по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 25 лютого.  

У ЄС заговорили вже про третій пакет санкцій за агресію Росії

Лідери країн ЄС мають намір на саміті в Брюсселі дати політичну згоду на другий пакет санкцій за вторгнення Росії в Україну. Також вони обговорять майбутній, третій, пакет.  

Також за темою

ARCHIV 2019 *** BUDAPEST, HUNGARY - OCTOBER 30: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Russian President Vladimir Putin (L) meets Prime Minister of Hungary, Viktor Orban (R) in Budapest, Hungary on October 30, 2019. Kremlin Press Office / Handout / Anadolu Agency

Які союзники є у Москви? 25.02.2022

Визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" і подальше вторгнення Росії в Україну не знайшло одностайної підтримки, зокрема, серед тих країн, які вважаються союзниками Росії. Хто взагалі підтримує Москву?

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy chairs an urgent meeting with the leadership of the government, representatives of the defence sector and the economic bloc, in Kyiv, Ukraine February 24, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Війна. Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ - Зеленський 24.02.2022

Росія почала війну проти України. DW стежить за подіями четверга, 24 лютого.

Реклама

Докладно

Ukraine-Konflikt - Militärübungen in Belarus Alexander Lukaschenko

США запровадили санкції проти Білорусі

Під обмеження Мінфіну США підпали 24 фізичні та юридичні особи, включно з міністром оборони Віктором Хреніни.  

Президент групи Світового банку Девід Малпасс

Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів

Питання надання Україні 350 мільйонів доларів розглянуть до кінця березня.  