У ЄС заговорили вже про третій пакет санкцій за агресію Росії

Глави держав і урядів країн Євросоюзу погодять на саміті в Брюсселі другий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Про це, як повідомляє кореспондент DW, заявив високопосадовець ЄС у четвер, 24 лютого, за кілька годин до початку саміту. Він має стартувати о 21 годині за київським часом.

"Ми очікуємо, що лідери країн ЄС погодять другий пакет санкцій, а також (дадуть завдання. - Ред.) почати роботу над подальшими обмежувальними заходами та санкціями", - зазначило джерело.

За його словами, другий пакет стосуватиметься заборони експорту до Росії високотехнологічних товарів, фінансового сектора, транспорту, енергетики. Очікуються також персональні санкції. "Це важливі та стратегічні сектори, коли хочеш мати економіку та платити за війну", - додав чиновник. За його словами, у пакеті можуть бути і санкції щодо угоди між ЄС і РФ про спрощення візового режиму.

Раніше Єврокомісія підготувала великий пакет санкцій на той випадок, якщо Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну. Саме цей пакет і стане основою для обговорення на саміті. "У нас є підготовлений пакет. Ми зосередимося на ньому. Після цього ми побачимо, що лідери хочуть бачити в майбутньому, третьому, пакеті", - додав високопосадовець.

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Нагадаємо, що в середу, 23 лютого, Євросоюз запровадив перший пакет санкцій - за визнання Росією "незалежності" ОРДЛО.

Лідери країн ЄС лише можуть дати політичну згоду на другий пакет санкцій. Ухвалювати юридичні акти про ці санкції буде Рада ЄС. Очікується, що це станеться вже у п'ятницю, 25 лютого. Санкції одразу набудуть чинності.