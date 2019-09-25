 США запровадили нові санкції проти Куби | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2019

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Новини

США запровадили нові санкції проти Куби

Вашингтон не даватиме Гавані в оренду літаки та заборонив пожертви на користь пов'язаних з Комуністичною партією Куби організацій. Санкції запроваджені через порушення Кубою прав людини та підтримку уряду Венесуели.

США запровадили нові санкції проти Куби

США запровадили нові санкції проти Куби

США у п'ятницю, 18 жовтня, запровадили нові санкції проти Куби через порушення прав людини та підтримку глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Зокрема, Вашингтон відкликає чинні ліцензії на оренду Кубою літаків, а нові заявки будуть відхилені. Окрім того, посилені правила експорту телекомунікаційного устаткування.

Також США заборонять пожертвування для Куби, якщо вони будуть спрямовані організаціям, пов'язаним з кубинським урядом або правлячою Комуністичною партією.

"Такі дії департаменту комерції надсилають кубинському режиму ще одне зрозуміле послання: вони повинні негайно припинити свою деструктивну поведінку вдома та за кордоном", - наголосив міністр торгівлі США Уільбур Росс.

Президент Куби Мігель Діас-Канель відкинув закиди США та назвав рішення Вашингтона "нелюдським, жорстоким, несправедливим та геноцидним". "Ми не здамося і дамо суверенну відповідь", - написав він у своєму Twitter.

 

Відносини між Кубою та США погіршилися за часів президентства Дональда Трампа. Його адміністрація обмежила поїздки на острів та запровадила нові економічні санкції проти країни.

  • Фідель Кастро у таборі повстанців

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Майстер самореклами

    Інтелектуал Кастро одним з перших усвідомив важливість піару у революційній боротьбі. Репортажі з кубинських таборів повстанців забезпечили "барбудос" світову славу.

  • Фідель Кастро з товаришами

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    "Барбудос"

    Саме Кастро став автором міфу про групу героїчних "барбудос", які не мали жодних шансів на перемогу, однак в результаті переграли регулярну армію та захопили владу. Перші роки його правління - роки ейфорії та масових репресій.

  • Фідель Кастро та Леонід Брежнєв

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Кращий друг СРСР

    Вважається, що Кастро до останнього зволікав з оголошенням Кубою "соціалістичного курсу". Однак після зближення з СРСР Кастро залишався йому вірним до останнього. Москва ж отримала найбільш харизматичного союзника.

  • Кастро у НДР

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Острів Тельмана

    Відносини Кастро з НДР ще чекають на свого літописця. У 1972 році Кастро прибув до Східного Берліна з подарунком: він назвав один з кубинських островів на честь німецького комуніста Ернста Тельмана. Після возз'єднання Німеччини шириличь чутки, що Кастро подарував цей острів НДР, що означає, ніби на Карибах є частинка Німеччини. На жаль, це все чутки.

  • Фідель Кастро та Юрій Гагарін

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Два герої

    Юрій Гагарін (л) та Фідель Кастро - дві ікони соціалізму обмінюються головними уборами в Гавані у 1976 році. Це ще й символ "медового місяця" у відносинах між Кубою та СРСР та увічнювання цих чоловіків у статусі національних героїв.

  • Фідель Кастро у Східному Берліні

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Поп-зірка

    Німецькі туристи, які відвідують Кубу, до цих пір зустрічають там багато людей, які навчались у НДР, а тому вітають їх гарною німецькою мовою. А сам Кастро у НДР був як справжня поп-зірка.

  • Фідель Кастро під час промови

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Блискучий оратор

    Кастро був блискучим оратором, його багатогодинні промови зачаровували. За однією з легенд, Фіделя внесли до "Книги рекордів Гіннеса" за два досягнення: він пережив 638 невдалих замахів та висловив найдовшу в історії політичну промову, що тривала 27 годин.

  • Фідель Кастро та Ґергард Шредер

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Вічний Кастро

    У 1990-ті здавалось, що Фідель був і буде завжди. Він пережив крах Радянського Союзу та більшість своїх політичних друзів і супротивників. Німецький канцлер Ґергард Шредер пішов у відставку в 2005 році. Фідель Кастро - лише у 2008-му.

  • Фідель Кастро та Папа Римський

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Двоє патріархів

    У 2015 році Фідель чи не востаннє з'явився на фото у ЗМІ. Кастро зустрівся з Папою Римським Франциском, який відвідав Кубу. Агенції повідомили, що зустріч відбулась в "дуже сердечній обстановці".

  • Квіти і записка Дякуємо, Фіделе біла воріт посольства

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Дякуємо, Фіделе

    Біля кубинського посольства у Берліні лежать квіти. Їх не дуже багато - Кастро дещо забули, а багато з його прихильників і самі розчарувались, постарішали чи пішли з життя. Прийшли лише найвитриваліші.

    Автор: Дмитро Вачедін, Дмитро Прокопчук


DW.COM

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