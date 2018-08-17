 США запровадили нові ввізні мита щодо Китаю, Пекін відповів так само | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2018

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Новини

США запровадили нові ввізні мита щодо Китаю, Пекін відповів так само

Набули чинності мита, запроваджені Білим домом щодо Китаю на загальну суму 16 мільярдів доларів. Китай негайно відповів аналогічним кроком.

Торговельна війна між США та КНР набирає обертів

Торговельна війна між США та КНР набирає обертів

США в четвер, 23 серпня, запровадили нові ввізні мита щодо товарів з Китаю. Загальна вартість товарів, на які поширюються мита, становить 16 мільярдів доларів. Раніше, на початку липня, Вашингтон уже запровадив першу частину з цього пакета мит загальною вартістю 50 мільярдів доларів. У Китаї у відповідь негайно заявили про запровадження 25-відсоткових мит на товари зі США обсягом у 16 мільярдів доларів. Про це повідомили державні китайські ЗМІ з посиланням на уряд країни. 

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Росія і Китай втручалися у внутрішні справи США. Не виключив він і втручань з боку Північної Кореї. (05.08.2018)

Настає черговий раунд торговельного конфлікту між США та Китаєм. Оглядачі в усьому світі розмірковують над питанням, наскільки далеко противники зайдуть у цій грі з вогнем - і у Китаї зростають сумніви щодо цього. (23.08.2018)

Китайська влада виступила з осудом дій США, заявивши, що уряду в Пекіні не залишається нічого іншого, окрім запровадження заходів у відповідь. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що дії США порушують правила Світової організації торгівлі (СОТ). Китайська влада пообіцяла подати скаргу до СОТ на дії Вашингтона, зазначає агентство AFP.

Міністр торгівлі США: У нас більше "патронів", ніж у Китаю

Міністр торгівлі США Уілбур Росс в середу заявив, що Китай в довгостроковій перспективі не зможе запроваджувати відповідні мита в тому ж темпі. "Звичайно, вони якось помстяться", - заявив Росс у інтерв'ю американським ЗМІ, додавши, що у США в запасі "значно більше патронів", і це має бути відомо китайській стороні. "Наша економіка значно сильніша за їхню, і вони це теж знають", - додав Росс.

Торговельний конфлікт США і Китаю триває вже давно. Білий дім звинувачує Китай в крадіжці інтелектуальної власності. Президент США Дональд Трамп висловлював стурбованість тим, що, на його думку, в торгівлі з Китаєм дефіцит США дуже високий. Як очікується, у четвер, 23 серпня, мають поновитися двосторонні переговори про торговельні відносини двох країн. 

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