США запевнили Україну у готовності зберігати санкції щодо РФ

Сполучені Штати підтвердили готовність зберігати санкції щодо Москви. "Сполучені Штати підтвердили свою відданість справі підтримки санкцій щодо Росії через її агресію проти України доки Росія повністю не виконає мінські домовленості та не поверне контроль над Кримом Україні", - йдеться у заяві держдепартаменту США, опублікованій після зустрічі держсекретаря США Майка Помпео і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, яка відбулася в Вашингтоні у п'ятницю, 16 листопада.

США і Україна відзначили, що створення умов для повного виконання мінських угод може бути досягнуто за рахунок розміщення на Донбасі, в тому числі на російсько-українському кордоні, миротворчих сил з мандатом ООН. "Ми продовжуємо виступати разом з Україною та закликаємо Росію припинити свою агресію", - написав Майк Помпео у Twitter після зустрічі з Клімкіним.

Окрім того, США та Україна вимагають "негайного звільнення українських політв'язнів, яких незаконно утримують в Росії та на тимчасово окупованих територіях України", йдеться в поширеній держдепом США заяві за підсумками засідання двосторонньої комісії зі стратегічного партнерства, що відбулася у Вашингтоні. Сторони також засудили незаконні так звані "вибори", які пройшли на неконтрольованих Києвом територіях Донбасу.

Також у заяві зазначається, що Україна і США "засудили агресивні дії Росії щодо транзитних перевезень в українські порти в Чорному та Азовському морях і в районі Керченської протоки". Наголошується, що такі дії створюють нові загрози безпеці, економіці та екології в Азовсько-Чорноморському регіоні.

Водночас США та Україна наголосили на необхідності продовження транзиту газу через Україну та виступили проти енергетичних проектів, які "загрожують енергетичній диверсифікації та безпеці Європи".

Сполучені Штати виступають проти будівництва газогонів, які "зашкодять економічній та стратегічній стабільності України. "Ми будемо продовжувати працювати разом, щоб зупинити проект" Північний потік 2", - заявив Майк Помпео, передає агенція AFP. Окрім того, у заяві держдепу наголошується, що США та Україна продовжуватимуть зусилля для припинення будівництва другої лінії "Турецького потоку".