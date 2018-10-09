 США закривають консульство для палестинців в Єрусалимі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2018

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Новини

США закривають консульство для палестинців в Єрусалимі

Консульство США в Єрусалимі, яке відповідає за зв'язки з палестинцями, закриють. Його функції перейме на себе департамент у складі посольства США в Ізраїлі, перенесеного до Єрусалима після суперечливого рішення Трампа.

Справами палестинців займатиметься посольство США в Ізраїлі

Справами палестинців займатиметься посольство США в Ізраїлі

США закривають своє консульство в Єрусалимі, яке досі відповідало за відносини Вашингтона з палестинцями. Воно буде замінено новим департаментом із питань палестинців у складі американського посольства, яке нещодавно було пересено з Тель-Авіва в Єрусалим, повідомив у четвер, 18 жовтня, держсекретар США Майк Помпео.

Він заявив, що цей крок говорить не говорить про "жодні зміни у політиці США" щодо статусу Єрусалима та палестинських територій, цитує інформагенція AFP. За його словами, Вашингтон, як і раніше, не має жодної офіційної позиції щодо "остаточного статусу" Єрусалима, Сектора Гази та Західного берега, а залишає ці питання на вирішення ізраїльсько-палестинських переговорників.

DW.COM

Палестинська автономія подала до Міжнародного суду ООН позов, у якому вимагає виведення посольства США з Єрусалима. (29.09.2018)

Організація визволення Палестини відмовляється від співпраці зі США та не змогла розпочати змістовні переговори з Ізраїлем, тому її офіс у Вашингтоні буде закрито, заявили у Держдепартаменті. (10.09.2018)

Раніше США вирішили закрити офіс Організації визволення Палестини у Вашингтоні, оскільки він не сприяв переговорам з Ізраїлем. Вашингтон також вирішив припинити фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA) та скасував виділення Палестинським територіям допомоги на суму 200 мільйонів доларів.

Відносини між палестинцями та Вашингтоном значно погіршилися після рішення Дональда Трампа наприкінці 2017 року визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. На думку палестинських лідерів, США в ізраїльсько-палестинському мирному процесі більше не можуть виступати як нейтральний посередник і діятимуть в інтересах Ізраїлю. У травні 2018 року США перенесли своє ізраїльське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима попри гучну критику переважної частини світової спільноти.

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Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)

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Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)  

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