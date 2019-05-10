 США готуються підвищити ставки ввізного мита на весь імпорт з Китаю | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.05.2019

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Економіка

США готуються підвищити ставки ввізного мита на весь імпорт з Китаю

Президент США Дональд Трамп розпорядився розглянути можливість підвищення ввізних мит на товари з Китаю, що не потрапили під підвищення мит напередодні.

Імпорт китайських товарів

Нові заходи можуть торкнутися товарів з КНР на загальну суму 300 мільярдів доларів США

Президент США Дональд Трамп розпорядився розпочати процес розширення митних зборів на майже ввесь імпорт товарів з Китаю до США, що поки що не потрапили під попередні підвищення ставок ввізного мита. Про це ввечері п'ятниці, 10 травня, заявив торговий представник США Роберт Лайтхайзер у Вашингтоні.

Цей крок торкнеться імпорту товарів з Китаю на загальну суму 300 мільярдів доларів США. Очікується, що підготовка до підвищення ставок митних зборів розпочнеться з 13 травня, додав Лайтхайзер. Саме оголошене підвищення ввізного мита може набути чинності за кілька місяців.

Діалог між Вашингтоном та Пекіном триває

Про такі наміри Білого дому стало відомо після того, як Трамп назвав дводенні переговори з китайською стороною "відкритими та конструктивними", про що написав у соціальній мережі Twitter. Американський лідер також наголосив на добрих відносинах з головою КНР Сі Цзіньпіном.

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Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер заявив, що Китай на переговорах відійшов від взятих на себе зобов'язань. За його словами, наступний етап переговорів усе ж відбудеться, але не вплине на підвищення мит. (07.05.2019)

Підвищення імпортного мита на китайські товари з 10 до 25 відсотків Дональд Трамп пояснює "занадто повільними" переговорами між Вашингтоном та Пекіном про двосторонню торгівлю. (05.05.2019)

Так само Трамп запевнив, що діалог Пекіна і Вашингтона триватиме. За його словами, запровадженні раніше ставки ввізного мита можуть бути скасовані в залежності від підсумків подальших консультацій.

Про "продуктивний" характер перемовин зі США розповіли також і в делегації КНР, котра перебувала в Вашингтоні. Тепер двосторонні перемовини триватимуть у Пекіні. Водночас голова китайської делегації Ліу Хе застеріг, що КНР не піде на поступки щодо "важливих принципів". "У багатьох сферах ми маємо єдину думку, однак, відверто кажучи, ще є питання, де панують розбіжності", - визнав Ліу Хе, якого цитує AFP.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня 2019 року Трамп оголосив підвищення з 10 до 25 відсотків ставок ввізного мита на китайські товари на загальну суму 200 мільярдів доларів США. До того 25-відсотковим імпортним митом обкладалися товари з КНР на суму понад 50 мільярдів доларів.

Таким чином, нові збори торкнулися приблизно половини імпорту Сполучених Штатів із КНР. Хоч у Пекіні застерегли, що вдаватимуться до "необхідних кроків у відповідь", поки що Китай не відповів діями на заходи США.

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