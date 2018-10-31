США відмовляються від нафти з Ірану

Вашингтон йде на "значне скорочення обсягу нафти і нафтопродуктів", що закуповуються у Ірану безпосередньо або за допомогою зарубіжних фінансових структур. Про це йдеться в підписаному президентом США Дональдом Трампом меморандумі, оприлюдненому в середу, 31 жовтня, прес-службою Білого дому.

Як зазначається в меморандумі, ухвалюючи це рішення, адміністрація Трампа, зокрема, керувалася звітами, наданими відомством з енергетичної інформації Конгресу, а також зростанням нафтовидобутку в низці країн світу і наявністю стратегічних запасів нафтопродуктів.

Водночас, незважаючи на другий пакет санкцій США щодо Ірану, що має набути чинності 5 листопада, Вашингтон хоче мінімізувати можливі наслідки для своїх союзників, інформує Reuters. За словами радника президента США з національної безпеки Джона Болтона, адміністрація Трампа з розумінням ставиться до того, що ряд регіональних гравців і інших країн не зможе повністю згорнути закупівлі нафти у Тегерана.

Нагадаємо, що Вашингтон, розширивши санкції проти Ірану, вимагав від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожував санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. На початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачала зокрема виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.