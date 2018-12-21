США виділять ВМС України 10 мільйонів доларів

США виділять Україні додаткові 10 мільйонів доларів на зміцнення потенціалу військово-морських сил після інциденту в Керченській протоці. Про це у п'ятницю, 21 грудня, повідомив Державний департамент США і додав, що це рішення ще мають підтримати у Конгресі.

"Сполучені Штати закликають Росію негайно повернути Україні захоплені судна і полонених українських моряків, тримати Керченську протоку і Азовське море відкритими для транзиту в українські порти і з них, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи її територіальні води", - йдеться в заяві. У Держдепі також зазначили, що Литва та Великобританія теж планують збільшити допомогу Україні в галузі безпеки.

Конфлікт РФ з Україною загострився 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України та їхні екіпажі були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Верховна Рада України 26 листопада підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб у десяти областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану в низці регіонів України триває до 26 грудня.