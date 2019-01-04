 США - Асаду: жодної хімічної зброї після виведення американських військ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2019

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Новини

США - Асаду: жодної хімічної зброї після виведення американських військ

США попередили режим Башара Асада про "серйозну відповідь" на застосування хімічної зброї в Сирії. Вашингтон не пом'якшить свою позицію після того, як виведе свої війська з Сирії, застеріг Джон Болтон.

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон

США попередили режим Асада про "серйозну відповідь" на застосування хімічної зброї в Сирії

США попередили режим сирійського президента Башара Асада про тяжкі наслідки, якщо він застосує хімічну зброю після того, як із країни виведуть американські війська. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон у суботу, 5 січня.

"Наша позиція жодним чином не змінилася: будь-яке застосування хімічної зброї потягне за собою дуже серйозну відповідь, як ми вже двічі це зробили", - цитує Болтона інформагенція Reuters.

Режим Асада не повинен плекати щодо цього жодних ілюзій, додав радник Трампа. За його словами, плани США вивести солдатів із Сирії жодним чином не означають, що американський уряд пом'якшить свою позицію щодо застосування хімічної зброї сирійським урядом.

Нині в Сирії перебувають близько двох тисяч солдатів США. Про намір вивести їх із цієї країни заявив у грудні президент США Дональд Трамп. Він пояснив це "перемогою" над "Ісламською державою". Рішення Трампа у США та ЄС сприйняли як несподіване й суперечливе. Невдовзі після цього міністр оборони США Джеймс Меттіс подав у відставку.

Очікується, що виведення американських військових із Сирії триватиме місяці. Один із чиновників високого рангу в Держдепартаменті заявив напередодні Reuters на умовах анонімності, що Вашингтон ще не має чіткого плану, коли саме виводитиме свої війська.

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