"Сумний день": лідери 27 країн-членів ЄС затвердили угоду про Brexit

27 лідерів держав та керівники урядів країн-членів Європейського Союзу одностайно затвердили угоду про вихід Великобританії зі складу ЄС - так званий Brexit. Це відбулося в неділю, 25 листопада, в рамках позачергового саміту ЄС, повідомив цього ж дня голова Європейської Ради Дональд Туск в соціальній мережі Twitter. Напередодні Туск рекомендував лідерам країн ЄС схвалити цю угоду.

Під час саміту лідери ЄС також ухвалили політичну заяву, у якій вони зобов'язуються "вжити необхідних кроків для того, щоб забезпечити, що угода (про вихід Великобританії з ЄС. - Ред.) зможе набути чинності 30 березня 2019 року". В заяві також висловлюється намір мати "якомога тісніше партнерство" з Лондоном після його виходу з ЄС. Також лідери ЄС закликали парламент Великобританії схвалити угоду.

Під час прибуття на позачерговий саміт голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер назвав цей день "сумним". Про це він заявив, виступаючи перед журналістами в Брюсселі. "Бачити, як така країна як Великобританія…. залишає ЄС, це - не мить радості чи святкування, а сумна мить і це - трагедія", - сказав Юнкер, слова якого цитує агенція новин AFP.

Тим часом президентка Литви Даля Грібаускайте вказала на те, що попри затвердження главами держав та урядів країн-членів ЄС угоди про Brexit, сам "процес виходу ще далекий від свого завершення", наводить її слова інформагенція Reuters.

Всеосяжна угода

Проект договору про Brexit міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія вийде з ЄС 29 березня 2019 року. Утім, Сполучене Королівство лишатиметься членом єдиного ринку ЄС до кінця 2020 року.

Цей перехідний період надається для того, щоб Лондон та Брюссель змогли укласти нову торговельну угоду, що регламентувала б торгівлю між ними вже після Brexit. Якщо сторони не зможуть домовитися щодо нової угоди, то перехідний період може бути подовжено ще на два роки.

Щодо кордону між Ірландією, котра є членом ЄС, та Північною Ірландією, що є частиною Великобританії, то сторони поки зафіксували так званий "запасний варіант". Він передбачає зокрема збереження безмитного руху товарів. Такий режим зберігатиметься до 2020 року, поки сторони не домовляться про нову торговельну угоду.

У самій Великобританії угоду про Brexit розкритикували як євроскептики, так і проєвропейські політики, нагадує агенція новин dpa.

До договору додається й політична заява. Ця заява містить на 26 сторінках головні пункти щодо подальших політичних та економічних відносин між Лондоном та Брюсселем. У ній відображені також і ті аспекти, щодо яких сторони поки не дійшли остаточної згоди. Серед них, зокрема, торгівля, рибний промисел, питання кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Заява також декларує подальші тісні відносини між ЄС та Великобританією у сферах економіки та безпеки й безвізовий режим для громадян Сполученого Королівства та країн-членів ЄС для нетривалих поїздок.

Як повідомлялося, у суботу, 24 листопада, Великобританія та Іспанія домовилися щодо відносин з Гібралтаром після Brexit. Ще напередодні Мадрид погрожував зривом саміту ЄС у разі, якщо не будуть враховані його вимоги стосовно закріпленого у проекті договору про Brexit права вето на майбутні угоди між ЄС та Великобританією, які стосуватимуться Гібралтару.