 Суд ЄС анулював частину санкцій проти Андрія Клюєва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2018

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Новини

Суд ЄС анулював частину санкцій проти Андрія Клюєва

Анульовано санкції періоду 2017-2018 років, які були накладені на Андрія Клюєва. Суд ЄС вказав на недостатність підстав, на основі яких ім'я екс-глави адміністрації Януковича залишалося у санкційному списку.

Андрій Клюєв (фото з архіву)

Андрій Клюєв (фото з архіву)

Суд ЄС зняв з Андрія Клюєва, колишнього голови адміністрації президента Віктора Януковича, санкції періоду 2017-2018 років, дія яких завершилася у березні поточного року. Таке рішення суд у Люксембурзі оприлюднив у середу, 11 липня. Клюєв також клопотав про анулювання санкцій за період 2016-2017 років, але їх суд залишив у силі.

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Чому скорочується санкційний список ЄС проти оточення Януковича? Із цим запитанням депутати Верховної Ради викликали для звіту представника Генпрокуратури. Прокурор здивував відповіддю: винен Євросоюз. (01.03.2018)

Суд ЄС зняв санкції з депутата ВР Сергія Клюєва. Вперше суд скасував чинні санкції проти оточення Януковича, а не санкції минулих років. Причина та сама: брак поступу у розслідуванні кримінальних справ. (21.02.2018)

За оприлюдненими матеріалами, Клюєв наголошував, що Рада ЄС, яка наклала на нього санкції, "не спромоглася надати доказів, що він підривав демократію, верховенство права або права людини в Україні". Водночас Клюєв також наполягав, що демократію підриває чинна українська влада. 

"Інформація (…) надіслана у листах Генеральної прокуратури України - єдина підстава, на яку покладалася Рада (ЄС - Ред.) у питанні збереження імені позивача у (санкційному - Ред.) списку - є неповною і сповненою суперечностей, які мали би змусити Раду засумніватися, чи наявні докази є достатніми", - йдеться у висновку суду.

Як повідомлялося, у березні 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді заморожування активів стосовно 18-ти колишніх високопосадовців України. Згодом санкції щорічно продовжувалися. Водночас низці осіб шляхом їх опротестування у Суді ЄС вдавалось домогтись їх скасування. Так, молодший брат Клюєва, Сергій Клюєв виграв у Суді ЄС справу проти Ради ЄС у лютому цього року. Суд визнав, що за декілька років, відколи вперше було запроваджено санкції проти Сергія Клюєва, українська сторона мала би продемонструвати хоч якийсь поступ у розслідуванні справ і принаймні стисло надати європейським партнерам відповідну інформацію. При цьому Сергію Клюєву вдалося скасувати ще чинні санкції. До того іншим соратникам Віктора Януковича вдавалося скасувати санкції постфактум. Тобто такі перемоги у суді мали для них суто символічне значення.

У березні 2018 року Рада ЄС продовжила на рік - до 6 березня 2019 року рішення про замороження рахунків 13-ти осіб, визначених як винних у незаконному привласненні українських державних коштів або у зловживанні службовим становищем, що призвело до втрати державних коштів України. Санкції щодо Андрія Клюєва на період до 2019 року залишаються чинними.

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