Суд у Туреччині відмовився звільнити пастора Брансона - Трамп розлючений

Суд у турецькому місті Ізмірі в п'ятницю, 17 серпня, відхилив апеляцію щодо відмови у звільненні з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона та щодо дозволу на його виїзд з країни.15 серпня суд нижчої інстанції не задовольнив клопотання адвокатів Брансона про його звільнення, повідомляє агентство dpa.

Пастора Брансона у липні перевели під домашній арешт після перебування за ґратами упродовж 21 місяця. Брансона, котрий понад 20 років проживав в Ізмірі, звинувачують у зв'язках із забороненою в Туреччині Робітничою партією Курдистану та в шпигунській діяльності. У разі доведення вини Брансону загрожує до 35 років позбавлення волі. Він заперечує свою провину. Адвокат Брансона заявив dpa, що за два тижні подасть ще одне клопотання про звільнення.

США продовжують вимагати звільнення американця. Президент США Дональд Трамп 17 серпня різко відреагував на відмову турецького суду звільнити Брансона, зазначивши, що союзниця США в НАТО Туреччина вчинила "дуже, дужа погано", і Вашингтон цього "не терпітиме". Трамп пригрозив Анкарі новими штрафними заходами. Попередження щодо додаткових обмежувальних заходів проти Туреччини 16 серпня озвучив і міністр фінансів США Стівен Мнучін під час засідання у Білому домі.

Нагадаємо, що на початку серпня Вашингтон оголосив обмежувальні заходи щодо двох турецьких посадовців у відповідь на небажання Туреччини звільнити Брансона. Згодом президент США Дональд Трамп оголосив підвищення вдвічі ввізних мит на турецькі сталь і алюміній. Нова ставка мита на сталь набула чинності 13 серпня й становить 50 відсотків у порівнянні з попереднім показником у 25 відсотків.

У відповідь на це Анкара підвищила мита на низку американських товарів, серед яких легкові автомобілі, алкогольні напої та тютюн. Суперечка між двома країнами призвела в тому числі й до стрімкого знецінення турецької ліри щодо американського долара.