 Суд у США видав ордер на арешт іранського супертанкера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2019

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Суд у США видав ордер на арешт іранського супертанкера

Американський суд видав ордер на арешт звільненого раніше Верховним судом Гібралтару іранського супертанкера Grace 1. Саме судно досі перебуває в Гібралтарі.

Супертанкер Grace 1

Супертанкер Grace 1 біля узбережжя Гібралтару

У Сполучених Штатах федеральний суд округу Колумбія видав ордер на арешт нещодавно звільненого в Гібралтарі іранського супертанкера Grace 1. Відповідне рішення суд ухвалив у п'ятницю, 16 серпня, повідомляється на сайті міністерства юстиції США.

Арешту підлягають "нафтовий танкер Grace 1, всі нафтопродукти на його борту, а також сума в 995 тисяч доларів США", - йдеться в судовій ухвалі, яку цитує пресслужба мін'юсту США.

Як зазначається на сайті відомства, підставою для ухвалення такого рішення стали звинувачення в фінансових махінаціях, фінансуванні тероризму та відмиванні грошей. Зокрема стверджується, що цей танкер причетний до нелегальної схеми поставок іранської нафти до Сирії, за якими стоїть іранський Корпус вартових ісламської революції. Останній визнаний у США терористичною організацією.

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Поставки нафти з Ірану до Сирії проводяться через цілу низку компаній, наближених до Корпусу вартових ісламської революції, вважають в американському мін'юсті. У ньому також переконані, що йдеться про відмивання мільйонів доларів США.

Танкер і досі в Гібралтарі

Тим часом сам супертанкер і досі перебуває в Гібралтарі. Згідно з даними інформагенції Reuters, у ніч на 17 серпня судно хоч і змінило свою позицію, але так і стоїть на якорі у водах Гібралтару. Так само незрозуміло, коли саме танкер вийде в море.

Крім того, у Держдепартаменті США не відповіли на запит Reuters щодо того, як саме влада США збирається виконати нещодавнє рішення суду щодо арешту танкера. У Пентагоні теж відмовилися від коментарів на це питання.

На борту паливного судна - близько 2,1 мільйона тонн іранської нафти, нагадує агенція новин AP.

Як повідомлялося, 15 серпня Верховний суд Гібралтару дозволив танкеру Grace 1 залишити британську заморську територію. У суді зокрема повідомили, що іранська сторона в офіційному письмовому зобов'язанні виключила постачання нафти танкером до Сирії, тож підстав для подальшого затримання судна не було.

Супертанкер під прапором Панами з іранською нафтою був затриманий у протоці Гібралтар 4 липня. Підставою стала підозра, що нафту на його борту спрямують до Сирії в обхід санкцій ЄС. У Тегерані наполягали на незаконності перехоплення танкера.

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