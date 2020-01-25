Суд у Німеччині призупинив вирубування лісу на місці будівництва заводу Tesla

Вищий адміністративний суд Берліна й Бранденбурга вирішив тимчасово призупинити розчищення ділянки і вирубування лісу на території, де планується будівництво першого європейського заводу автоконцерну Tesla. Згідно з ухваленим увечері у суботу, 15 лютого, рішенням суду, заборона діятиме доти, доки не буде ухвалено рішення за скаргою федерального екологічного союзу "Зелена ліга" на постанову адміністративного суду Франкфурта-на-Одері від 14 лютого. Останній дав "зелене світло" на розчищення ділянки для будівництва.

В обґрунтуванні вищого адмінсуду зазначається, що вирубування дерев можуть завершити вже протягом трьох днів, тобто до того, як суд зміг би ухвалити підсумкове рішення за скаргою екоактивістів.

Водночас остаточний дозвіл на спорудження самого заводу ще не видали, зазначає агенція Reuters.

Нагадаємо, про плани Tesla спорудити автозавод поблизу Берліна стало відомо в листопаді 2019 року. Ділянку у 300 гектарів заводу продали за 41 мільйон євро. Очікується, що з літа 2021 року в Ґрюнгайде щорічно будуть сходити з конвеєра 150 тисяч електрокарів Tesla Model 3 і Model Y. У перспективі обсяг виробництва повинен збільшитися до 500 тисяч автомобілів на рік.

Перед початком будівництва фабрики Tesla розпочала рочищення ділянки від лісу на площі 92 гектарів. Наміри автобудівника викликали широке невдоволення серед місцевого населення. У відповідь на це керівник Tesla Ілон Маск заявив, що цей ліс не є природним. "Він був посаджений для виробництва картону, і лише невелика частина буде використана для четвертої гігафабрики", - запевнив керівник Tesla.